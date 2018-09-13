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Okulda faciayı 400 liralık cihaz önledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 13:35 | Son Güncelleme

BURSA Valiliği'nce Elektrik Yangınlarından ve Hasarlarından Korunma Derneği ile yapılan protokol sonrası kentteki bazı okullarda kullanılmaya başlanan 400 liralık aşırı gerilim sönümleyici cihaz, Gemlik'te olası faciayı önledi.

Hasan BOZBEY/GEMLİK (Bursa), (DHA) - BURSA Valiliği'nce Elektrik Yangınlarından ve Hasarlarından Korunma Derneği ile yapılan protokol sonrası kentteki bazı okullarda kullanılmaya başlanan 400 liralık aşırı gerilim sönümleyici cihaz, Gemlik'te olası faciayı önledi. İlçede paratoner bulunmayan ilkokulun çatısına yıldırım isabet etti. Okulda panik yaşanırken, cihaz sayesinde elektrik aksamının devre dışı kalmasıyla olası facianın önüne geçildi. Bursa Valiliği tarafından ocak ayında Elektrik Yangınlarından ve Hasarlarından Korunma Derneği ile yapılan protokol sonrası 50 okula, 400 lira değerindeki aşırı gerilim sönümleyici cihazlar monte ettirildi. Bu cihazdan Gemlik ilçesindeki paratoner olmayan Ayşe Ziver Karataş İlkokulu'na da takıldı. Salı günü saat 14.45'te Ayşe Ziver Karataş İlkokulu'nda ana sınıfının olduğu bölümün çatısına yıldırım isabet etti. Okulda kısa süreli panik yaşanırken, cihaz sayesinde elektrik aksamının devre dışı kalmasıyla olası facianın önüne geçildi. Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Enerji Verimliliği Koordinatörü Ahmet Özbey, hazırladığı raporda, şunları kaydetti: "Okulun çatısında yapılan incelemede, okulun yıldırımdan korunmak için paratoner tesisatının bulunmadığı bu sebeple yıldırımdan dolayı oluşan yüksek elektrik yükünü, çatı ve bir altındaki katta biriktiği ve buradaki elektriklerin kesik olduğu görülmüştü. Panolarda yapılan incelemede yüksek gerilimden dolayı oluşabilecek yangın gibi tehlikelere karşı koruma vazifesi olan Trimbox adlı cihazların takılı olduğu, yıldırım neticesinde oluşan yüksek elektrik enerjisini sönümleyip, yangınların önüne geçtiği ve elektrikli cihazların zarar görmesini engellediği tespit edilmiştir." Öte yandan 17 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim- öğretim yılı öncesi, ana sınıfı ile hazırlık sınıfına giden 200 öğrencinin okuldan kısa süre önce ayrılıp, bir kısmının ise okul bahçesinde oynadığı sırada çatıya isabet eden yıldırım yapıda hasara neden oldu. Velilerin panik yaşamasının ardından Gemlik Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran, Elyak Derneği yöneticisi Atilla Yurttaş ve Trimbox firması yöneticisi Aydemir Alkan ile birlikte gittiği Ayşe Ziver Karataş İlkokulu'nda müdür Halil Gemici'den bilgi aldı.

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