Okulda gaz paniği

Bursa’da bir okulda teneffüse çıkan öğrenciler, nereden geldiği bilinmeyen gazdan etkilendi. Çok sayıda öğrenci çevre hastanelere sevk edildi.

Olay, merkez Nilüfer Özlüce Mahallesinde bulunan okullar bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meral Muammer Ağım Ortaokulu öğrencileri teneffüse çıktığı esnada, bir bir fenalaşmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa Şehir Hastanesi, Dörtçelik Çocuk Hastanesi ve diğer hastanelere 70’a yakın çocuk tedbir amaçlı sevk edildi. Büyük paniğin yaşandığı okulda AFAD ekipleri yaptığı ölçümlerde gaz kaçağına rastlamazken, veliler de okula akın etti. Ekipler okulun çevresindeki incelemelerini sürdürüyor.

