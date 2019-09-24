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"Okulda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor"

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.09.2019 15:04 | Son Güncelleme

Prof.

Prof. Dr. Cihangir Akgün, okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığının arttığını belirtti. Ailelere uyarılarda bulunan Akgün, "Çocuğunuzu okulda tuvalete gitmesi ve su içmesi için tembihleyin" dedi.

Çamlıca Medipol Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cihangir Akgün, okula giden çocuklarda idrar enfeksiyonu üzerine açıklama yaparak aileleri ve öğretmenleri uyardı. Prof. Dr. Akgün, okulda tuvalete gitmeyen, idrarını tutan çocukların enfeksiyonlara daha sık yakalandığını ifade etti.
Okulların açılmasıyla çocuklarda görülen enfeksiyonların sıklığının da arttığına dikkati çeken Pr. Dr. Akgün "Üst solunum yolu enfeksiyonu, gribal enfeksiyonlar, döküntülü hastalıklar gibi direkt temas ile bulaşan hastalıkların yanında idrar yolu enfeksiyonu gibi dolaylı olarak okul zamanı sıklığı artan hastalıkları da görüyoruz" dedi.

"Hijyene dikkat edilmeli"
Okul zamanı idrar yolu enfeksiyonlarında artışın nedenini açıklayan Akgün, "Bunun nedeni ya çocuğun tuvalet hijyenini beğenmemesine bağlı olarak eve gidene kadar tuvalet ihtiyacını ertelemesi ya da teneffüslerde oyuna dalıp idrarını tutmasından kaynaklanıyor. Bu gibi durumlarda urgency-aciliyet olarak tabir edilen şekliyle çocuk eve gittiğinde koştura koştura tuvalete gidiyor. Bu gibi durumlarda idrar kesesinin düzenli kasılma ritmi bozuluyor, idrar kesesi tam boşalamıyor ve sık sık idrar yolu enfeksiyonuna sebep oluyor. Aynı zamanda yeterince tuvalet eğitimi almamış çocuklar okula başladıklarında tuvalet ihtiyacı sonrası yeterli temizliği yapamadıkları için de tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları gelişiyor. Ayrıca okulda çocuklar maalesef yeteri kadar su içmiyor. Birçok çocuk su matarasını evden götürdüğü şekilde geri getiriyor" ifadelerini kullandı.

"Belirtileri ateş ve yanma"
İdrar yolu enfeksiyonunun belirtilerine ilişkin de açıklamada bulunan Akgün, "İdrar yaparken yanma, sık idrara gitme, ateş, ağrı ve kusma gibi şikayetlerin varlığı idrar yolu enfeksiyonunu işaret edebilir. Bu gibi durumlarda aile hekimi ile temasa geçilmeli gerekirse konunun uzmanı hekimden yardım alınmalı. Okul çocuklarında idrar yolu enfeksiyonunun önlenmesi için aile, öğretmen ve okul idaresinin yakın iş birliği çok önemli. Öncelikle okul tuvaletlerindeki gerekli hijyen, idare tarafından sağlanmalı, çocuklar aileleri tarafından en azından iki teneffüste bir kez olmak üzere tuvalete gitmeleri tembihlenmeli. Ders esnasında tuvalet ihtiyacı olan çocuklara öğretmenleri tarafından gerekli izin verilmeli. Öğretmenler ve aile çocuğun yeterince su içmesi hususunda çaba göstermeli" şeklinde konuştu.

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