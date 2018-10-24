HABER

Okulda iğrenç olay! Öğretmen 18 öğrencisini taciz etti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 16:31 | Son Güncelleme

Antalya''da öğrencilerini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sınıf öğretmeni M.A., tutuklandı. Olayın bir öğrencinin durumu ailesine anlatmasıyla ortaya çıktığı öğrenildi

Okulda iğrenç olay! Öğretmen 18 öğrencisini taciz etti

Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde bir ilkokulundaki taciz olayı, 4'üncü sınıftaki bir öğrencinin durumu velisine anlatmasıyla ortaya çıktı. Adı açıklanmayan veli, durumu önce okul müdürüne, ardından polise bildirdi. Soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında erkeklerin de bulunduğu 18 öğrencinin ifadesini alıp Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ne gönderdi.

TUTUKLANDI

İfadeler doğrultusunda harekete geçen Ahlak Büro Amirliği ekipleri, taciz olayını gerçekleştirdiği iddia edilen sınıf öğretmeni M.A.'yı gözaltına aldı. İfadesi alınan M.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.,

PARTNERZavallı adam 47 yıl akıl hastanesinde unutulduZavallı adam 47 yıl akıl hastanesinde unutuldu
Üst geçitte intihara kalkışan kişiyi vatandaşlar ikna ettiÜst geçitte intihara kalkışan kişiyi vatandaşlar ikna etti
Mağazalarda kadınların çantalarından para çalan cezaevi firarisi yakalandıMağazalarda kadınların çantalarından para çalan cezaevi firarisi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istismar Antalya öğretmen istismar

En Çok Okunan Haberler

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

Okuyucu Yorumları 1 yorum
İSLAMIN BEŞ ŞARTI VARSA BUNLARIN İDAMI ŞARTT
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ordu Valisi yeni yapılan stadyumu inceledi! Top sektirme anı sosyal medyayı salladı

Ordu Valisi yeni yapılan stadyumu inceledi! Top sektirme anı sosyal medyayı salladı

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Parkta yaşadığı olay hayatını değiştirdi

Parkta yaşadığı olay hayatını değiştirdi

Kadın taksiciyi ağlatan olay

Kadın taksiciyi ağlatan olay

Kadın asker Instagram'ın ilgi odağı oldu

Kadın asker Instagram'ın ilgi odağı oldu

Eşine bir fotoğraf attı, ortalık karıştı!

Eşine bir fotoğraf attı, ortalık karıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.