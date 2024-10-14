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Okulda iğrenç olay! Temizlik görevlisinden 8 yaşındaki kıza istismar: Seninle sevgili olacağım

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
14.10.2024 15:54
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Mide bulandıran haberin adresi bu kez İzmir oldu! Bayraklı ilçesinde işe yeni başlayan 18 yaşındaki temizlik görevlisi, 8 yaşındaki bir kız çocuğunu hem sözlü hem fiziksel taciz etti. Gözaltına alınan sapık daha sonra serbest bırakılınca veliler okulun önünde toplanarak eylem yaptı.

Okulda iğrenç olay! Temizlik görevlisinden 8 yaşındaki kıza istismar: Seninle sevgili olacağım

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir ilkokulda E.Ş. (8) adlı kız çocuğuna 1 hafta önce kurumda işe başlayan temizlik görevlisi D.T.'nin (18) cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Veliler, şikayet üzerine gözaltına alınan D.T.'nin, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, okul önünde toplanıp tepki gösterdi.

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HEM SÖZLÜ HEM FİZİKSEL

Olay, 10 Ekim'de, Mansuroğlu Mahallesi'ndeki ilkokulda meydana geldi. İddiaya göre, okulun temizlik görevlisi D.T., 3'üncü sınıf öğrencisi E.Ş.'ye sözlü ve fiziksel olarak cinsel tacizde bulundu. D.T.'nin E.Ş.'ye sosyal medya hesabını vermek istediği, hediyeler alacağını ve para vereceğini söyleyip, yanağından öptüğü öne sürüldü.

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ÖNCE GÖZALTI SONRA SERBEST

Öğrencinin durumu öğretmenine anlatması üzerine konu polise bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, D.T.'yi önceki gün gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli D.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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"SENİNLE SEVGİLİ OLACAĞIM"

Olayı öğrenip okulun önünde toplanan veliler, tepki gösterdi. E.Ş.'nin yakını Yasemin Çetin, "Yaklaşık 1 hafta önce okula bir temizlik işçisi alınıyor. Kızımızın yanına gidip iletişim kurmuş. Kendisi ile arkadaş olmak istediğini söylemiş. 8 yaşındaki kız çocuğuyla arkadaş olmak istemiş. Böyle bir şey istemediğini söylüyor. Derse geçiyor. Ertesi gün sınıfı boşaltıyor kızımız tek kalıyor. Bu görevli tekrar yanına gelip kızımıza 'Seninle sevgili olacağım' diyor.

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TUTUKLANMASI İSTENİYOR

Fiziksel temas içeren bazı hareketlerde bulunuyor. Kızımız öğretmenine durumu anlatınca okul yönetimi ve polis harekete geçiyor. Bu kişi gözaltına alındı. Sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Onun yanında çocuğumuzun ailesi yokken ifadesi alınmış. Baskı altında yapılmış. Bunu duyan veliler de okul önünde toplandı. Bu kişinin tutuklanmasını ve yargı sürecinin bir an önce başlatılmasını istiyoruz" dedi.

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İzmir cinsel taciz istismar temizlik görevlisi
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