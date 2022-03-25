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Okulda iğrenç olay! Veliler tepki gösterdi: Şu an şoktayım

25.03.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultangazi'de bir okulda görevli temizlik görevlisi, 14 yaşındaki kız çocuğuna tacizden tutuklandı. Olayı duyan veliler ise tepki gösterdi. Velilerden Perihan Demir "Ben olayı internetten öğrendim. Şu an şoktayım. Benim de çocuğum bu okulda. Bunun cezalandırılması lazım" diye konuştu.

Okulda iğrenç olay! Veliler tepki gösterdi: Şu an şoktayım

İstanbul Sultangazi'de iğrenç bir olay yaşandı. 14 yaşındaki bir kız çocuğu, okulda görevli temizlik görevlisinin tacizine uğradı. Olay, kızın durumu arkadaşına anlatmasıyla ortaya çıkarken gözaltına alınan görevli tutuklandı. Olayı duyan veliler ise tepki gösterdi.

TUTUKLANDI

Olay, geçen hafta Esentepe Mahallesi'ndeki bir okulda yaşandı. İddialara göre 8. Sınıf öğrencisi Z.Ç., sınıf arkadaşına okulda temizlik görevlisi N.T.'nin kendisini taciz ettiğini ama bu durumu ailesine anlatamayacağını söyledi. Bunun üzerine Z.Ç.'nin arkadaşı durumu önce ailesine ardından da okuldaki öğretmenlerine anlattı. Öğretmenlerin şikayeti üzerine N.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Z.Ç. ve N.T.'nin ifadelerinin ardından N.T., adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen N.T., 'Çocuğa karsı cinsel istismar' suçundan tutuklandı. Olaydan sonra öğrenciler okulun kapısına 'Tecavüzcülere İdam' yazıları yazdı. Yazılar okuldaki görevliler tarafından silindi.

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VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Olayı duyan veliler ise duruma tepki gösterdi. Aynı okulda kızı okuyan Derya Kızıl, "Bu olayı bir hafta önce duydum. Biz şikayetçi olsak; olmaz. Olayı yaşayan kişi gidip şikayetçi olmalı. Kız arkadaşına anlatıyor, arkadaşı da ailesine anlatınca olay ortaya çıkıyor. Taciz edilen kız 'Aileme söyleyemem beni okuldan alırlar' demiş. Bu konuyu ortaya çıkaracaksın ki senden sonrakiler güvende olsun. O 8. Sınıf öğrencisi, bu sene okuyup gidecek ama burada kız öğrenciler devam edecek. Benim kızım 5. Sınıf öğrencisi, Allah korusun ya ona yapılırsa" dedi.

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"OLAYI İNTERNETTEN ÖĞRENDİM, ŞU AN ŞOKTAYIM"

Öğrenci velilerinden Perihan Demir ise, "Ben olayı internetten öğrendim. Şu an şoktayım. Benim de çocuğum bu okulda. Bunun cezalandırılması lazım. Ceza olmadığı sürece bunlar bitmeyecek. Büyük bir şey yapılmalı ki bu tür şeyler bitsin. Duyduktan sonra inanın uyuyamadım" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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İstanbul taciz
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