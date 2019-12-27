HABER
  4. Okulda iki kardeşe cinsel istismar olayında yeni gelişme

Okulda iki kardeşe cinsel istismar olayında yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 15:39 | Son Güncelleme

Ankara'nın Polatlı ilçesinde ilkokulda 6 ve 9 yaşındaki iki kız kardeşe cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan hizmetli E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Okulda iki kardeşe cinsel istismar olayında yeni gelişme

Olay, önceki gün önce Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda meydana geldi. Okulda hizmetli olarak görev yapan E.Y., iddiaya göre 6 ve 9 yaşındaki iki kız kardeşe çikolata verme bahanesiyle kazan dairesine götürerek cinsel istismarda bulundu.

İki kardeşin durumu anlattığı ailesinin şikayeti üzerine hizmetli E.Y., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İki kardeşe ise psikolojik destek sağlanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

PARTNERSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyorSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyor
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonuAfyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Karla mücadele ekipleri 2 kardeş için seferber olduKarla mücadele ekipleri 2 kardeş için seferber oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Ankara

En Çok Okunan Haberler

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Türel'den 'kar maskeli şüpheli' ihbarı! Polisler alarma geçti

Türel'den 'kar maskeli şüpheli' ihbarı! Polisler alarma geçti

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
eskiden hapisanelerde delikanlılar olur tecavüzcü sübyancılar hapishanedeki delikanlılar tarafından çabuk tahliye edilirdi. nerde o günler...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Komşusuyla gürültü kavgasına giren kadın bıçaklandı

Komşusu bu hale getirdi! İsmini sedyede verdi

Feyzioğlu, 'Sözcü' davasında verilen kararlarla ilgili açıklama

Feyzioğlu, 'Sözcü' davasında verilen kararlarla ilgili açıklama

Şanlıurfa’da ‘ucuz dolar’ dolandırıcılığı

Şanlıurfa’da ‘ucuz dolar’ dolandırıcılığı

Karadeniz'deki orman yangınlarıyla ilgili flaş açıklama: 20 şahıs hakkında adli işlem yapıldı

Karadeniz'deki orman yangınlarıyla ilgili flaş açıklama

Günün en acı haberi... Doğumda ikizleri ile birlikte öldü

Günün en acı haberi...

Son dakika: Avcılar'da banka soygunu! Çok sayıda polis sevk edildi

İstanbul'da banka soygunu! Çok sayıda polis sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.