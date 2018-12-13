Okulda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki Sabiha öldü (2)

CENAZEDE, KIZININ ELDİVENLERİNİ KOKLAYIP AĞLADI

Afyonkarahisar'da teneffüse çıkarken kalp krizi geçirip yaşamını yitiren ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Sabiha Bağatur için bugün öğle vakti İmaret Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, okul yöneticileri, öğretmenler ve ailesi katıldı.

Annesi Nazmiye Bağatur, kızının eldivenlerini yanından ayırmadı. Eldivenleri koklayan ve "Biricik kızım" diye ağlayan Nazmiye Bağatur'u yakınları teselli etmeye çalıştı. Baba Hamdi Bağatur ise kızının tabutu başında taziyeleri kabul ederek gözyaşı döktü. Sabiha Bağatur'un tabutuna beyaz başörtüsü konuldu. Kılınan namazın ardından Sabiha Bağatur'un cenazesi Afyon Kocatepe Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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