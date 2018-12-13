HABER

Okulda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki Sabiha öldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 16:35 | Son Güncelleme

CENAZEDE, KIZININ ELDİVENLERİNİ KOKLAYIP AĞLADI Afyonkarahisar'da teneffüse çıkarken kalp krizi geçirip yaşamını yitiren ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Sabiha Bağatur için bugün öğle vakti İmaret Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

CENAZEDE, KIZININ ELDİVENLERİNİ KOKLAYIP AĞLADI Afyonkarahisar'da teneffüse çıkarken kalp krizi geçirip yaşamını yitiren ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Sabiha Bağatur için bugün öğle vakti İmaret Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, okul yöneticileri, öğretmenler ve ailesi katıldı. Annesi Nazmiye Bağatur, kızının eldivenlerini yanından ayırmadı. Eldivenleri koklayan ve "Biricik kızım" diye ağlayan Nazmiye Bağatur'u yakınları teselli etmeye çalıştı. Baba Hamdi Bağatur ise kızının tabutu başında taziyeleri kabul ederek gözyaşı döktü. Sabiha Bağatur'un tabutuna beyaz başörtüsü konuldu. Kılınan namazın ardından Sabiha Bağatur'un cenazesi Afyon Kocatepe Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Gaziantep'te uyuşturucuya 2 tutuklamaGaziantep'te uyuşturucuya 2 tutuklama
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren, kılavuz tren ile çarpıştı: 9 ölü, 86 yaralı (3)Ankara'da Yüksek Hızlı Tren, kılavuz tren ile çarpıştı: 9 ölü, 86 yaralı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pentagon: Suriye'de tek taraflı bir askeri harekat kabul edilemez

Pentagon: Suriye'de tek taraflı bir askeri harekat kabul edilemez

İkram sanıp yediler, hesabı görünce şoke oldular

İkram sanıp yediler, hesabı görünce şoke oldular

Emina Jahovic ev halini paylaştı

Emina Jahovic ev halini paylaştı

2019 asgari ücret ne kadar olacak? İkinci toplantı başladı

2019 asgari ücret ne kadar olacak? İkinci toplantı başladı

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan intihar etti

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan intihar etti

İlginizi Çekebilir

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Hatay'da 10 gün önce ortaya çıktı! Evleri istila etti, halk tedirgin...

Hatay'da 10 gün önce ortaya çıktı! Evleri istila etti, halk tedirgin...

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Asansör bozulunca merdivenlerden çıktı! Sonrası korkunç

Asansör bozulunca merdivenlerden çıktı! Sonrası korkunç

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Tren kazasından yaralı kurtuldu, anlattıkları kan dondurdu!

Marmaris'te korkutan görüntü! Açıklama geldi

Marmaris'te korkutan görüntü! Açıklama geldi

Dehşet! Eski eşini öldürüp...

Dehşet! Eski eşini öldürüp...

Ayrıldığı kız arkadaşının çantasına cep telefonu koydu... Kabusu yaşattı!

Eski kız arkadaşının çantasına gizlice telefon koyup...

Almanya'dan ihbar geldi, Bolu Dağı'nda harekete geçildi

Almanya'dan ihbar geldi, Bolu Dağı'nda harekete geçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.