HABER
  4. Okulda kıraathane dönemi

Okulda kıraathane dönemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 10:51 | Son Güncelleme

YALOVA Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi'nde, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığının artırılması amacıyla ‘kıraathane’ alanı oluşturdu.

Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)- YALOVA Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi'nde, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığının artırılması amacıyla ‘kıraathane’ alanı oluşturdu.
​Yalova Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi’nde hazırlanan kıraathane bölümü öğrencilerin hizmetine açıldı. Öğrencilerin çay ve kahve eşliğinde rahatça kitap okumalarını sağlayacak olan kıraathanenin açılışını, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Okul Müdürü Mustafa Derya Arıcı, öğretmen ve öğrenciler birlikte yaptı.
Kıraathanenin kelime olarak ‘okuma yeri’ olduğunu söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, öğrencilerin çay ve kahve eşliğinde bu alanda kitap okuma etkinliklerini yapacaklarını belirtti. Okul yönetiminin öğrenciler için atıl bir alanı en güzel şekilde değerlendirdiklerini söyleyen Müdür Tosun, amaçlarının kitap okumayla ilgili farkındalık yaratmak olduğunu belirtti. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, alanın bu şekilde değerlendirilmesi nedeniyle okul idaresine teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video! Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video!
Bayburt Belediyesinden hummalı karla mücadele çalışmasıBayburt Belediyesinden hummalı karla mücadele çalışması
Sakız kutusunda sattığı uyuşturucularla yakalandıSakız kutusunda sattığı uyuşturucularla yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'li komutan teyit etti! Irak üslerine saldırı açıklaması!

ABD'li komutan teyit etti! Irak üslerine saldırı açıklaması!

'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine olay yanıt

'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine olay yanıt

Hafter'e ait uçaklar askeri okulu vurdu!

Hafter'e ait uçaklar askeri okulu vurdu!

Gerilim hızla büyüyor! Trump'tan İran'a flaş tehdit!

Gerilim hızla büyüyor! Trump'tan İran'a flaş tehdit!

Denizde aşka geldiler!

Denizde aşka geldiler!

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gümüşhane'de kış uykusuna yatmayan ayılar görüntülendi

Vatandaşları tedirgin eden görüntü

MSB, Sarıkamış şehitlerini andı

MSB, Sarıkamış şehitlerini andı

Times Meydanı’nda 'İran' protestosu

Times Meydanı’nda 'İran' protestosu

Konya'da kocasıyla yaşayan kadını öldüren zanlı adliyede

Dehşete düşürmüştü! Yeni gelişme

İstanbul'da 20'inci katından düşen 2 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç olay! 2 yaşındaki bebek 20. kattan düşt

Bebek ölümden döndü! Hayatını eczacı kurtardı

Dehşet anları! Bebek ölümden döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.