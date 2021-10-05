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  4. Okulda korkutan gıda zehirlenmesi şüphesi: 34 öğrenci tedavi altında

Okulda korkutan gıda zehirlenmesi şüphesi: 34 öğrenci tedavi altında

05.10.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Buca ilçesinde bulunan bir ortaokuldaki 34 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanede tedavi altına alındı.

Okulda korkutan gıda zehirlenmesi şüphesi: 34 öğrenci tedavi altında

Edinilen bilgiye göre, Yıldız Mahallesi’nde bulunan Sevgi Ferit Akın Ortaokulu’nda öğrenim gören 34 öğrenci akşam saatlerinde mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti yaşadı.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Bunun üzerine okula çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslara alınan öğrenciler Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede gözlem altında tutulan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

KANTİNDE İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan, gıda zehirlenmesi şüphesinin ardından yetkililer tarafından okul kantininde inceleme başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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İzmir
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