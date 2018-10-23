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Okulda lavaboya dökülen kimyasal maddeler patladı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 12:40 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, laboratuvarda kullanılmayan kimyasal maddelerin lavaboya dökülmesi sonucu kimyasal etkileşimle patlama meydana geldi.

Okulda lavaboya dökülen kimyasal maddeler patladı: 1 yaralı

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, laboratuvarda kullanılmayan kimyasal maddelerin lavaboya dökülmesi sonucu kimyasal etkileşimle patlama meydana geldi. Olaya müdahale etmek isteyen hizmetli İsmail Okur, çıkan yoğun dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırılan Okur, tedaviye alındı.
Olay sabah saatlerinde, Kayacık Mahallesi Amiral Caddesi üzerinde bulunan Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, laboratuvarda bulunan kullanılmayan kimyasal maddeler lavaboya döküldü. Tuvaletten dumanların yükselmesi üzerine hizmetliye haber verildi. Okulda hizmetli olarak görev yapan İsmail Okur'un tuvalete girmesi ile patlama meydana geldi. İsmail Okur, tuvaleti saran dumandan etkilendi. Görevliler 112 Acile haber verirken, okul önlem amacıyla boşaltıldı. Okula gelen 112 Acil ekibi İsmail Okur'u hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise önlem aldıktan sonra incelemelerde bulundu. Gaz maskesi takan itfaiyeciler tuvaleti havalandırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Okulda lavaboya dökülen kimyasal maddeler patladı: 1 yaralıOkulda lavaboya dökülen kimyasal maddeler patladı: 1 yaralı

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