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Okulda merdiven boşluğuna düşen yemek şirketi çalışanı kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 20:21 | Son Güncelleme

KONYA’nın Meram ilçesinde özel okulda düzenlenecek yemek için hazırlık yapan yemek şirketi çalışanı Hatice Söbücovalı (41), 4’üncü kattan merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA’nın Meram ilçesinde özel okulda düzenlenecek yemek için hazırlık yapan yemek şirketi çalışanı Hatice Söbücovalı (41), 4’üncü kattan merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Armağan Mahallesi Yenice Sokak’ta bulunan özel okulda meydana geldi. Okulda düzenlenecek akşam yemeği için hazırlık yapan yemek şirketi çalışanı Hatice Söbücovalı, iddiaya göre 4’üncü katta hazırlık yaptığı sırada merdiven boşluğuna düştü. Sesi duyan diğer çalışanlar, Söbücovalı’yı kanlar içerisinde yerde buldu. İhbar üzerine okula gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Hatice Söbücovalı’nın öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin okulda yaptığı incelemenin ardından Söbücovalı’nın cansız bedeni otopsi için Numune Hastanesi morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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