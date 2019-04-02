HABER

Okulda öğrencisi tarafından bıçaklanan müdür yardımcısı hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 15:18 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde okulda tartıştığı öğrenci tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralanan müdür yardımcısı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi’nde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi’nde meydana geldi.

Okulda öğrencisi tarafından bıçaklanan müdür yardımcısı hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde okulda tartıştığı öğrenci tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralanan müdür yardımcısı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi’nde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah okula gelen F.Ç. isimli öğrenci, müdür yardımcısı Necmettin Kuyucu ile henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında cebindeki bıçağı çıkartan F.Ö. isimli öğrenci, müdür yardımcısı Necmettin Kuyucu’yu 3 yerinden bıçakladı. Uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında Kuyucu ağır yaralandı.

Müdür yardımcısı kurtarılamadı
Olayı gören diğer öğretmenler durumu hemen 112 Acil Yardım kiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kuyucu, Gebze ilçesinde bulunan bir özel hastaneye kaldırılırken, F.Ç. isimli öğrenci gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kuyucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Okulda öğrencisi tarafından bıçaklanan müdür yardımcısı hayatını kaybetti

Kediye özel 'sepetli asansör' Kediye özel 'sepetli asansör'
Kavgada sıkılan kurşun 14 yaşındaki çocuğun sonu olduKavgada sıkılan kurşun 14 yaşındaki çocuğun sonu oldu
Halep’te sivillere pusu: 4 yaralıHalep’te sivillere pusu: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Bankalarda değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bankalarda değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.