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  4. Okulda öğretmeni öldüren katil, talimat aldığını söyledi: 'Bacağına değil karnına sık'

Okulda öğretmeni öldüren katil, talimat aldığını söyledi: 'Bacağına değil karnına sık'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
05.12.2024 21:00
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İstanbul’da özel okulda müdürlük yapan 74 yaşındaki öğretmen İbrahim Oktugan, 17 yaşındaki yabancı uyruklu öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. 27 hapis cezası ile yargılanan Y.K., olaydan önce bir arkadaşıyla karşılaştığını ve talimat aldığını söyledi. 18 yaşındaki öğrenci Günay G. hakkında da 20 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Okulda öğretmeni öldüren katil, talimat aldığını söyledi: 'Bacağına değil karnına sık'

İstanbul Eyüpsultan'da özel bir okulda müdürlük yapan İbrahim Oktugan, odasında öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Sabah'tan Deniz Yusufoğlu’nun haberine göre, soruşturmayı tamamlayan savcılık, İbrahim Oktugan’ı öldüren 17 yaşındaki Y.K. hakkında "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 19 yıldan 27 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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Ayrıca 18 yaşından küçük suça sürüklenen çocuklar A.S.A ve A.S’nin ise "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıla kadar hapisleri istenmişti.

"KARNINA VURURSUN BACAĞINDAN VURURSAN ÖLMEZ KARNINA SIK"

Sanık Y.K., daha önce vermiş olduğu ifadesinde olaydan bir gün önce bir arkadaşıyla karşılaştığını ve o kişiye müdürün okulda olup olmadığını sorduğunu söylemişti. Y.K. bu kişiye, "Gelip dövsem mi?" diye sorduğunu ve cevap olarak "Çok iyi olur. Karnına vurursun. Bacağına vurursan ölmez. Karnına sık" dediğini belirtmişti.

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İfadede adı geçen kişinin, 18 yaşındaki öğrenci Günay G. olduğu tespit edildi. Savcılık, Günay G. hakkında, yaşı küçük sanığı öldürmeye teşvik ettiği, suç işleme kararını kuvvetlendirdiği ve yol gösterdiği gerekçesiyle "Kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Anahtar Kelimeler:
İstanbul öğrenci
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