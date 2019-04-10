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Okulda öğretmenleri darp eden 4 kişi serbest

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 20:34 | Son Güncelleme

  DENİZLİ'de Merkezefendi ilçesinde dün Sevil Kaynak Ortaokulu’nda öğrencinin Disiplin Kurulu kararıyla okuldan atılmasına kızarak, okulda müdür ve 2 müdür yardımcısı darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan biri öğrenci 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Okulda öğretmenleri darp eden 4 kişi serbest

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Merkezefendi ilçesinde dün Sevil Kaynak Ortaokulu’nda öğrencinin Disiplin Kurulu kararıyla okuldan atılmasına kızarak, okulda müdür ve 2 müdür yardımcısı darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan biri öğrenci 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün Sırakapılar Mahallesi'ndeki Sevil Kaynak Ortaokulu'nda öğrenim gören 8'inci sınıf öğrencisi K.B.Ö. (14), bir süre önce Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Disiplin Kurulu da öğrencinin okuldan atılmasına karar verdi. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirilen karar doğrultusunda K.B.Ö., dün okula alınmadı. Eve dönen K.B.Ö. durumu annesi Sebahat Ö. ve babası Sezai Ö. ile amcası Osman Ö.'ye anlattı. Anne, baba ve amca beraberlerine oğullarını alıp okula gitti.
İddiaya göre aile, Okul Müdürü Ahmet Ferit Akgün ile Müdür Yardımcıları Yusuf Zengin ve Mestan Tarık Ertunç ile tartışmaya başladı. Tartışma büyürken, Sezai Ö. ve Osman Ö., okul müdürü ile yardımcılarına saldırıp, boğazlarını sıktı ve yumruk attı. İhbar üzerine okula gelen polis, anne Sebahat ve baba Sezai Ö. ile amca Osman Ö.'yü gözaltına aldı. Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi ettirilen Yusuf Zengin'e 5 gün, Mestan Tarık Ertunç'a da 2 gün iş göremez raporu verildi.
ÖĞRENCİ SAVCILIKTAN, AİLE DE ADLİ KONTROLLE SERBEST
Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan öğrenci K.B.Ö. annesi Sebahat Ö., babası Sezai Ö. ve amcası Osman Ö. alınan ifadelerinin ardından bugün görevi başındaki kamu görevlisini darp, hakaret ve küfür suçlamalarından Adliye’ye sevk edildi. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından Adliye’ye götürülen öğrenci K.B.Ö. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Annesi, babası ve amcası ise tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, üç kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

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Okulda öğretmenleri darp eden 4 kişi serbestOkulda öğretmenleri darp eden 4 kişi serbest

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