HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Okulda otomatik kapı paniği

Okulda otomatik kapı paniği

27.11.2021 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’te bir okulun girişinde bulunan otomatik kapının açılmaması öğrenciler ve veliler arasında paniğe neden oldu.

Okulda otomatik kapı paniği

Edinilen bilgiye göre, Bilecik merkez Murat Hüdavendigar Ortaokulu’nun kumandalı otomatik giriş kapısı, öğrenciler okuldan çıkacağı esnada açılmadı. Kapının açılmaması kapının önünde bekleyen öğrenciler ve veliler arasında kargaşaya neden oldu.

BİR ÖĞRENCİNİN SIKIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Kumandalı kapının kontrolsüz olarak açılması sonucu birçok öğrencinin sıkışma tehlikesi atlattığı, bir öğrencinin ise parmaklık ile kapı arasına sıkıştığı iddia edildi. Söz konusu olayla ilgili herhangi bir yaralanan olmazken o anlara tanık olan veliler, kapının daha kontrollü şekilde açılıp kapanması ve daha dikkatli olunması yönünde okul yönetimini uyardı. (İHA)

Okul bahçesinde korkunç olay! Su borusu patlayınca ortaya çıktıOkul bahçesinde korkunç olay! Su borusu patlayınca ortaya çıktı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
PARTNER"Nasıl yendik ama!""Nasıl yendik ama!"
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısıMeteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı
Anahtar Kelimeler:
Bilecik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünya Kupası play-off'taki rakibimiz belli oldu

Dünya Kupası play-off'taki rakibimiz belli oldu

Dünya yeni varyantı konuşuyor! BioNTech'ten ilk açıklama

Dünya yeni varyantı konuşuyor! BioNTech'ten ilk açıklama

Sinovac olmak için gitti, BioNTech aşısı yapıldı! Müşahede altına alındı

Sinovac olmak için gitti, BioNTech aşısı yapıldı! Müşahede altına alındı

Tablo açıklandı! Koca'dan mutasyon açıklaması

Tablo açıklandı! Koca'dan mutasyon açıklaması

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması

Son Dakika: 5 ülkeye 'Nu varyantı' sebebiyle seyahat kısıtlaması

Son Dakika: 5 ülkeye 'Nu varyantı' sebebiyle seyahat kısıtlaması

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Kimliklerde yeni dönem! Bir ay içinde başlıyor

Kimliklerde yeni dönem! Bir ay içinde başlıyor

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

MHP'de kritik MYK toplantısı! Devlet Bahçeli'den döviz kuru açıklaması

MHP'de kritik MYK toplantısı! Devlet Bahçeli'den döviz kuru açıklaması

İmkansız değil! Sarı lekeleri söküp atıyor

İmkansız değil! Sarı lekeleri söküp atıyor

Görüntüler infial yaratmıştı! "Delikanlı" kendini böyle savundu

Görüntüler infial yaratmıştı! "Delikanlı" kendini böyle savundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.