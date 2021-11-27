Okulda otomatik kapı paniği

Edinilen bilgiye göre, Bilecik merkez Murat Hüdavendigar Ortaokulu’nun kumandalı otomatik giriş kapısı, öğrenciler okuldan çıkacağı esnada açılmadı. Kapının açılmaması kapının önünde bekleyen öğrenciler ve veliler arasında kargaşaya neden oldu.

BİR ÖĞRENCİNİN SIKIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Kumandalı kapının kontrolsüz olarak açılması sonucu birçok öğrencinin sıkışma tehlikesi atlattığı, bir öğrencinin ise parmaklık ile kapı arasına sıkıştığı iddia edildi. Söz konusu olayla ilgili herhangi bir yaralanan olmazken o anlara tanık olan veliler, kapının daha kontrollü şekilde açılıp kapanması ve daha dikkatli olunması yönünde okul yönetimini uyardı. (İHA)



