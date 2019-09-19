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Okulda panik anları

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 13:42 | Son Güncelleme

Sultanbeyli’de bilinmeyen bir nedenden bunalıma girerek sınıfın penceresine çıkan bir kız öğrenci birinci kattan aşağıya atladı.

Sultanbeyli’de bilinmeyen bir nedenden bunalıma girerek sınıfın penceresine çıkan bir kız öğrenci birinci kattan aşağıya atladı. Yaralanan kız öğrenci hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Ortaokulda okuyan S.S isimli kız öğrenci, iddiaya göre, bilinmeyen bir nedenden bunalıma girerek birinci kattaki sınıfın penceresine çıktı. Bağırmaya başlayan kız öğrenci birinci kattaki pencereden aşağıya sarktı. Öğrenci tüm çabalara rağmen ikna olmayarak kendini aşağıya attı. Birinci kattan düşen öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öğrencinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, görgü şahitleri, "Aşağıya sarkıyordu. Ardından atladı" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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