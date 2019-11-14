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Okulda pitbull heyecanı (ÖZEL)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 10:14 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de,  Nene Hatun Anaokulu'na giren pitbull cinsi köpek, paniğe neden oldu.

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ'de, Nene Hatun Anaokulu'na giren pitbull cinsi köpek, paniğe neden oldu.

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan Nene Hatun Anaokulu'nun arka bahçesinde köpek sesi duyan öğretmenler ve veliler, sesin geldiği yöne doğru gitti. Okulun arka bahçesinde bulunan boşluk alanda köpeğin çıkamadığını gören öğretmen ve veliler panik yaşadı. Uzun bir süre köpeğe kimse yaklaşamadı.

Bilgilendirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de karşılarında pitbull cinsi köpeği görünce müdahale edemedi. Çevredeki vatandaşlar olan biteni meraklı gözlerle izlerken, köpek Sultangazi Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'nün müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak barınağa götürüldü.

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Okulda pitbull heyecanıOkulda pitbull heyecanı
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