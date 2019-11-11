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Okulda rahatsızlanan liseli Zehra, hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 12:41 | Son Güncelleme

ADANA'da, okulda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 10'uncu sınıf öğrencisi Zehra Acar (15), yaşamını yitirdi.

Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,(DHA)- ADANA'da, okulda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 10'uncu sınıf öğrencisi Zehra Acar (15), yaşamını yitirdi.
Olay, Sarıçam ilçesi Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, teneffüste rahatsızlanan Zehra Acar, çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Herhangi bir hastalığı olmadığı öğrenilen Acar'ın yakınlarına haber verildi. Acar'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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