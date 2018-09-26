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Okulda rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 18:22 | Son Güncelleme

Manavgat ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastanede tedavi altına alınan 50 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ortaokulda eğitim gören 50 öğrenci, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çeltikçi Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrenciler, karın ağrısı şikayetiyle okul yönetimine başvurdu. Okula gelen ambulanslarla 50 öğrenci çevredeki özel hastanelere kaldırıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir ve İlçe Sağlık Müdürü Aşur Eker de okula gelerek bilgi aldı.

Öğrencilerin yaşadığı rahatsızlığın sebebinin, yapılacak tahlillerin ardından belli olacağı bildirildi.

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Antalya Manavgat okulda zehirlenme

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