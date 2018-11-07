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Okulda rezalet! Öğretmen 20 öğrenciye kabusu yaşattı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 09:32 | Son Güncelleme

Antalya iğrenç bir sapkınlık olayına sahne oldu. İddiaya göre; 20 öğrenciyi, "Evlerinizde bana ait kameralar var." diye korkutan öğretmen günlerce istismarını sürdürdü. Velilerin, "Bu eylemler sınıfta öğretmen masasında yaşanmış. Yaşadıklarımızı anne-babanıza anlatırsanız sizi görürüm' diyormuş. Çocuklara yaptığı şeylerin normal olduğunu inandırmak için 'Bu yaptığım görev, her öğretmen bunu yapar' diyormuş." ifadeleri pes dedirtti

Okulda rezalet! Öğretmen 20 öğrenciye kabusu yaşattı

Antalya'da bir öğretmen, 20 öğrenciye sınıfta cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Hürriyet gazetesinden Salim Uzun'un haberine göre, 4. sınıfta okuyan 9-10 yaşındaki 20 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sınıf öğretmeni şikâyet üzerine tutuklandı.

'EVLERİNİZDE BANA AİT KAMERALAR VAR'

Polis, veli ve öğretmenlerin korkunç iddia ile ilgili aktarımları şöyle:

"Bu eylemler sınıfta öğretmen masasında yaşanmış. Öğretmen olayın ortaya çıkmaması için çocukları korkutmuş. 'Evlerinizde bana ait kameralar var. Televizyonunuzdaki kırmızı ışıktan sizi izliyorum. Yaşadıklarımızı anne-babanıza anlatırsanız sizi görürüm' diyormuş. Çocuklara yaptığı şeylerin normal olduğunu inandırmak için 'Bu yaptığım görev, her öğretmen bunu yapar' diyormuş.

İstismarla suçlanan öğretmenin sınıftaki masasının kapıya dönük olduğu, diğer öğretmenlerinkinin ise ters yöne baktığı belirtildi.

Öğretmenin daha önce Van ve Ankara'da görev yaptığı sırada benzer suçlamalarla karşılaştığı ancak deili yetersizliği nedeniyle takipsizlik kararı verildiği iddia edildi.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, "Daha önce de soruşturma geçirdiği konusu iddiadan ibaret. Soruşturma tamamlandığında detaylı açıklama yapılır" dedi.


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istismar öğretmen Antalya

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