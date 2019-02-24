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Okulda sağlıklı nesiller için ton ton elma dağıtıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 11:20 | Son Güncelleme

Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince yürütülen "Bir Elma, Gönül Alma" projesi kapsamında haftanın üç günü okul koridorlarına sepetler içinde elmalar bırakılıyor - Okul Müdürü Arif Ekinci: - "Her öğrenciye birer elma dağıtmak yerine, tüm öğrencilere yetecek sayıda elmayı okul koridorlarındaki sepetlere bırakıyoruz. Böylece öğrencilere bir yandan sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak diğer yandan başkasının hakkını ihlal etmeme, paylaşma gibi duygularının gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz"

AHMET SERTAN USUL - Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince, okul koridorlarına sepetler içinde bırakılan elmalarla öğrencilerin sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanması, paylaşma ve yardımlaşma duygularının geliştirilmesi ve okula aidiyetlerinin artırılması amaçlanıyor.

Ankara'nın Sincan ilçesindeki Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince yürütülen "Bir Elma, Gönül Alma" projesi kapsamında haftanın üç günü okul koridorlarına sepetler içinde elmalar bırakılıyor.

Okul Müdürü Arif Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı otel ve şirketlerin lobilerinde misafirler için ikram meyvelerin bulunduğunu belirterek, bu hizmetin okulda uygulanmasının öğrencilere birçok katkı sağlayacağını düşündüğünü ve diğer öğretmenlerle birlikte projeyi hayata geçirmeye karar verdiklerini anlattı.

Öğrencilerin tüketmesi için yıkanan ve streç filme sarılan elmaları sepetler içinde okul koridorlarına bıraktıklarını söyleyen Ekinci, "Her öğrenciye birer elma dağıtmak yerine, tüm öğrencilere yetecek sayıda elmayı okul koridorlarındaki sepetlere bırakıyoruz. Böylece, öğrencilere bir yandan sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak diğer yandan başkasının hakkını ihlal etmeme, paylaşma gibi duygularının gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz." dedi.

Ekinci, projenin, öğrencilerin meyve tüketimini artırdığını da belirterek, "Öğrencilerimize düzenli meyve tüketme alışkanlığı kazandırmak istiyoruz. Bu yönde velilerimizden çok olumlu geri bildirimler alıyoruz. Evde hiç elma tüketmeyen çocukların, elma tüketmeye başladığını söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin okula aidiyet duygularının da geliştiğini kaydeden Ekinci, "Çocuklarımız, onlara değer verdiğimizi, onları düşündüğümüzü hissediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

- "6 ton elma bağışı aldık"

Ekinci, projeye başladıktan sonra öğretmenlerin ve hayırsever iş adamlarının elma bağışında bulunduğunu belirterek, "Şu ana kadar okulumuza yaklaşık 6 ton elma bağışı yapıldı. Böylece öğrencilerimize eğitim öğretim yılı bitene kadar haftanın üç, dört günü elma dağıtabileceğiz." şeklinde konuştu.

Projeyi gelecek yıllarda da uygulamak istediklerini dile getiren Ekinci, faaliyetin uzun zaman diliminde uygulanmasının, öğrencilerin ara öğün olarak meyve tüketme alışkanlığı ve kalıcı davranış değişiklikleri edinmesindeki önemini vurguladı.

Ekinci, projeleriyle ilgili kurdukları internet sitesine "www.birelmagonulalma.com" adresinden ulaşılabildiğini söyledi.

- "Artık evde de meyve tüketiyorum"

Okulun 9. sınıf öğrencisi Munise Çelik, proje başladığından beri arkadaşlarıyla okulda elma tükettiklerini dile getirerek, "Elma sevmeyen arkadaşlarımız bile, bizimle birlikte elma yemeye başladılar. Bazen biz üç, dört elma alıp, diğer arkadaşlarımıza da ikram ediyoruz." dedi.

Öğrencilerden Mine Öz de okullarında böyle bir proje uygulandığı için mutlu olduklarını söyleyerek, "Daha önceden meyve tüketme alışkanlığım yoktu. Okulda arkadaşlarımla birlikte elma yemeye başladım. Artık evde de meyve tüketiyorum." diye konuştu.

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