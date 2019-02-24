Okulda sağlıklı nesiller için ton ton elma dağıtıyorlar

AHMET SERTAN USUL - Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince, okul koridorlarına sepetler içinde bırakılan elmalarla öğrencilerin sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanması, paylaşma ve yardımlaşma duygularının geliştirilmesi ve okula aidiyetlerinin artırılması amaçlanıyor.

Ankara'nın Sincan ilçesindeki Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince yürütülen "Bir Elma, Gönül Alma" projesi kapsamında haftanın üç günü okul koridorlarına sepetler içinde elmalar bırakılıyor.

Okul Müdürü Arif Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı otel ve şirketlerin lobilerinde misafirler için ikram meyvelerin bulunduğunu belirterek, bu hizmetin okulda uygulanmasının öğrencilere birçok katkı sağlayacağını düşündüğünü ve diğer öğretmenlerle birlikte projeyi hayata geçirmeye karar verdiklerini anlattı.

Öğrencilerin tüketmesi için yıkanan ve streç filme sarılan elmaları sepetler içinde okul koridorlarına bıraktıklarını söyleyen Ekinci, "Her öğrenciye birer elma dağıtmak yerine, tüm öğrencilere yetecek sayıda elmayı okul koridorlarındaki sepetlere bırakıyoruz. Böylece, öğrencilere bir yandan sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak diğer yandan başkasının hakkını ihlal etmeme, paylaşma gibi duygularının gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz." dedi.