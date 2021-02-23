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  4. Okulda saklanan 3 çocuk, paraları alıp örümcek adam gibi kaçtı

Okulda saklanan 3 çocuk, paraları alıp örümcek adam gibi kaçtı

23.02.2021 17:50 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 3 çocuk, okulda bulunan yardım kumbarasını kırarak içinde bulunan 5 bin TL parayı alıp kayıplara karıştı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 3 çocuk, okulda bulunan yardım kumbarasını kırarak içinde bulunan 5 bin TL parayı alıp kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuklar ikinci katın camından boruya tutunarak örümcek adam gibi inerek gitti.
Olay Yenimahalle‘de bulunan Kocatepe Ortaokulunda meydana geldi. Henüz kimlikleri belli olmayan 3 çocuk, okulda kurs olduğu gün diğer öğrencilerin çıkışında okulda saklandı. Herkesin çıktığını gören çocuklar okulun içinde bulunan sınıfları tek tek gezerek değerli bir şeyler aradı. Küçük çocuklar daha sonra koridorda bulunan yardım kumbarasına gözlerine kestirdi. Asılı olan kumbarayı alan çocuklar, koridorda kumbarayı ayaklarıyla kırıp, içinde bulunan yaklaşık 5 bin TL parayı alıp kayıplara karıştı.
Çocuklar ikinci katın camından ise boruya tutunarak örümcek adam gibi inerek gitti. Çocukların o anları, okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Okul yönetiminin haber vermesi üzerine polis ekipleri kayıplara karışan üç çocuğu arıyor.

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