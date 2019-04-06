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Okulda salyangoz ve sülük besliyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 11:45 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, Canik Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'nda öğrencilere çevre bilincini aşılayabilmek ve hayvan sevgisi kazandırabilmek için salyangoz ve sülük besleniyor.

Okulda salyangoz ve sülük besliyorlar

Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, Canik Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'nda öğrencilere çevre bilincini aşılayabilmek ve hayvan sevgisi kazandırabilmek için salyangoz ve sülük besleniyor. Çocuklar bahçeden topladıkları yapraklarla salyangozları besliyor.
Canik Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'nda öğrencilere çevre bilincini aşılayabilmek ve hayvan sevgisini kazandırabilmek için ilginç bir uygulama başlatıldı. Okul bahçesinden toplanan salyangozlar ve satın alınan sülükler kutu ve kavanozlara konularak sınıflarda besleniyor. Çocuklar bahçeden topladıkları yapraklarla salyangozları besliyor, hareket ve gelişimlerini gözlemliyor. Çocuklar salyangozlara 'Meraklı', 'İnatçı' ve 'Şaşkın' gibi isimler de taktı. Okulda bahçesindeki kümeste ise hayvanlar çocuklara tanıtılıyor, sebze bahçesinde toprakla vakit geçirmeleri sağlanıyor.
Doğa eğitimini önemsediklerini söyleyen Okul Müdürü Zerrin Karagöl Şen, "Çocuklarımızın kendi ürettikleri tohumlardan sebze bahçeleri var. Ayrıca kümes hayvanlarını anlatabileceğimiz kümes alanlarımız var. Bir gün sebze bahçemizi geziyorduk. Çocuklarımız bahçeyi gezerken salyangozları keşfetti. Biz bunların ne olduğunu çocuklarımıza anlatırken, sınıflarımızda büyütebileceğimiz kanaatine vardık. Bunları toplayarak bir kutu içerisinde sınıfımızda besleyip büyütmeye başladık" dedi.
Yaklaşık bir aydır çocukların salyangozları beslediğini söyleyen Şen, "Çocuklarımız salyangozları dikkatli izleyip, takip ediyorlar. Günbegün nasıl hareket ettiklerini, nasıl bir gelişim gösterdiklerini takip ediyorlar. Hatta onlara 'Meraklı', 'İnatçı', 'Şaşkın' gibi isimler bile veriyorlar. Her gün sınıfları dolaştırarak salyangozları bütün öğrencilerimizin görmesini sağlıyoruz. Onların doğayı, hayvanları sevmelerini sağlamayı, yaşamlarına saygı gösteren bireyler olmalarına katkı vermeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Okulda salyangoz ve sülük besliyorlarOkulda salyangoz ve sülük besliyorlarOkulda salyangoz ve sülük besliyorlarOkulda salyangoz ve sülük besliyorlar

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