Okulda servisçilerin bıçaklı ücret kavgası

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da, bir ilkokulda, iki servis aracı sahibi düşük ücretle taşıma nedeniyle kavga etti. Kavgada, Sami D. tarafından bıçaklanan Ercan Ö. hastanede tedaviye alındı. Olay, öğle saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi'ndeki Pilot Sanayi İlkokulu'nda meydana geldi. Servis aracı sahibi Ercan Ö., başka bir servis aracının sahibi Sami D. ile okul bahçesinde karşılaştı. Ercan Ö., öğrenci taşıma konusunda daha düşük ücret teklifi veren Sami D. ile tartıştı. Tartışma kısa sürece kavgaya dönüştü. Sami D., aracından aldığı bıçakla okula kayıt işlemleri için gelen veli ve öğrencilerin gözü önünde Ercan Ö.'yü göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ercan Ö.'ye, ilk müdahaleyi yaparak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, zanıl Sami D.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

