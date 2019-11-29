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Okulda skandal iddia! Öğretmen 9 yaşındaki öğrencisini hastanelik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 14:02 | Son Güncelleme

İzmir Karabağlar'da sınıf öğretmeninin, kitabını evde unuttuğu için kafasına kitap fırlattığı öne sürülen öğrenci hastanede tedavi altına alındı. İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünce konuyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Okulda skandal iddia! Öğretmen 9 yaşındaki öğrencisini hastanelik etti

İddiaya göre, Mustafa Urcan İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni G.B, 4. sınıf öğrencisi Sahra Saygılı'nın kitabını evde unutması üzerine kız öğrenciye kitap fırlattı.

Kitabın başına isabet ettiği öğrencinin sınıf arkadaşları durumu okul idaresine bildirdi.

TOMOGRAFİSİ ÇEKİLDİ VE GÖZLEM ALTINA ALINDI

112 Acil Servis ekibince Tepecik Eğitim ve Araştırmasına kaldırılan Saygılı'nın beyin tomografisi çekildi ve gözlem altına alındı.

BABADAN AÇIKLAMA

Kız öğrencinin babası Hakan Saygılı, öğretmenin, kızının kafasına kitabını evde unutması nedeniyle kitap fırlattığını öne sürerek, "Kızımın yüzünde kızartı var. Beyin tomografisi çekildi. Sonuçları bekliyoruz. Doktorlar 5-6 saat kadar travma olma durumuna karşın kontrol altında tutacaklar. Buraya gelirken ambulansta istifra etmiş ve aldığı darbeden dolayı baş dönmesi var." diye konuştu.

Öğretmenden şikayetçi olacaklarını ifade eden Saygılı, daha önce de öğrencilere şiddet uyguladığını, bazı velilerin çocuklarını okuldan aldığını öne sürdü.

İNCELEME BAŞLATILDI

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünce konuyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA


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