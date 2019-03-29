HABER

Okulda teneffüste fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 17:41 | Son Güncelleme

Antalya’da teneffüste fenalaşıp kalbi duran 8’inci sınıf öğrencisi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Edinilen bilgiye göre, olay Muratpaşa ilçesinde bir ortaokulda meydana geldi.

Okulda teneffüste fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti

Antalya’da teneffüste fenalaşıp kalbi duran 8’inci sınıf öğrencisi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Edinilen bilgiye göre, olay Muratpaşa ilçesinde bir ortaokulda meydana geldi. İddialara göre, 8’inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Aynur Ayan, teneffüste fenalaşarak baygınlık geçirdi. Genç kızın hareketsiz yattığını fark eden beden eğitimi öğretmeni Tolga Ayhan, 12 acil servisi aradıktan sonra Ayan’a kalp masajı yapmaya başladı. İhbarın ardından kısa sürede okula gelen sağlık ekipleri Ayan’a müdahaleyi sürdürdü. Ardından ambulansa alınan Ayan, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi aciline servise etirildi. Aynur Ayan, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Genç kızın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında
Cezayir’de halk sokaklardaCezayir’de halk sokaklarda
Baba ile oğlu gözaltına alındı, 1587 parça tarihi eser ele geçirildiBaba ile oğlu gözaltına alındı, 1587 parça tarihi eser ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yok böylesi! Yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı

Yaşlı adam hayatının şokunu yaşadı

İzmir'de şoke eden iddia: Annesinin işkencesiyle hayatını kaybetti

Şoke eden iddia: Annesinin işkencesiyle hayatını kaybetti

Turizm sezonu öncesi uyuşturucu tacirlerine drone destekli operasyon: 14 gözaltı

Uyuşturucu tacirlerine drone destekli operasyon: 14 gözaltı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Çalıntı aracın alkollü sürücüsü nezaketi elden bırakmadı

Yavru keçi ile Sibirya kurdunun içinizi ısıtacak dostluğu!

Yavru keçi ile Sibirya kurdunun içinizi ısıtacak dostluğu!

Çocuk adam gerçek oldu! Türkiye 5 yaşındaki muhtar adayı Çağatay'ı konuşuyor

Türkiye 5 yaşındaki muhtar adayı Çağatay'ı konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.