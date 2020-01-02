HABER
  4. Okulda uygunsuz görüntüleri çıkan öğretmenlere soruşturma

Okulda uygunsuz görüntüleri çıkan öğretmenlere soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 16:54 | Son Güncelleme

Van’ın Çatak ilçesinde görev yaptıkları okulda uygunsuz görüntüleri çıkan öğretmenler hakkında soruşturma başlatıldı.Van Valiliği, Çatak ilçesinde bir ortaöğretim kurumunda “Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenler cezalandırıldı” ifadeleriyle medyaya yansıyan haberlerle ilgili açıklama yayınladı.

Van’ın Çatak ilçesinde görev yaptıkları okulda uygunsuz görüntüleri çıkan öğretmenler hakkında soruşturma başlatıldı.
Van Valiliği, Çatak ilçesinde bir ortaöğretim kurumunda “Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenler cezalandırıldı” ifadeleriyle medyaya yansıyan haberlerle ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada, “Kamu görevlilerinin hizmet içi ve dışındaki davranışlarının, resmi sıfatlarının gerektirdiği niteliklerle bağdaşır olması gerekmektedir. Devlet memurlarının mevzuat hükümlerine aykırı hareket ettiği ya da kanunla belirlenen suç fiillerinin herhangi birini işledikleri yönünde ulaşan ihbar ve şikayetler hukuk güvenliği kapsamında valiliğimiz tarafından incelenmekte ve soruşturulmaktadır. Bu kapsamda, ilimiz maarif müfettişleri tarafından bir lisede iki öğretmene ait uygunsuz görüntülerin bulunduğu hususuyla ilgili inceleme soruşturma çalışmaları başlatılmış, soruşturma sonucunda ilgili kişiler hakkında disiplin ve idari teklifler getirilmiştir. İlgili haberlerde iddia edildiği gibi ‘doğum günü kutlaması ortamında yaşanan bir durumun söz konusu olmadığı’ tespit edilmiştir. Yapılan inceleme soruşturma işlemleri sırasında elde edilen bilgiler, görüntüler ve tanık ifadeleri, ‘konusu suç teşkil eden fiillerin okul içinde gerçekleştiğini’ ortaya koymuştur” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İzle ve öğren: Çocuk filmlerindeki gizli mesajlar İzle ve öğren: Çocuk filmlerindeki gizli mesajlar
Beşiktaş TEM Otoyolunda zincirleme kazaBeşiktaş TEM Otoyolunda zincirleme kaza
Eyüpsultan Belediyesi-Özel Rami Hastanesi arasında istihdam anlaşması yapıldıEyüpsultan Belediyesi-Özel Rami Hastanesi arasında istihdam anlaşması yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Tayvan’da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı öldü

Tayvan’da askeri helikopter düştü: Genelkurmay Başkanı öldü

Carlos Ghosn'un kaçmasıyla ile ilgili soruşturma!

Carlos Ghosn'un kaçmasıyla ile ilgili soruşturma!

Yüzde 15 zamlandı!

Yüzde 15 zamlandı!

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

70 milyon hazineye devretti

70 milyon hazineye devretti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kontrolü kaybetti, önce otomobile ardından ağaca çarptı

Kontrolü kaybedince... Bu kadarına pes!

Yer: Ankara! Hepsi imha edildi

Vatandaşa yedireceklerdi! Hepsi imha edildi

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde gaz paniği!

İstanbul'da hastanede panik! AFAD ekipleri sevk edildi

Kadına şiddet bitmiyor! 'Misafiri yalnız bıraktın' deyip eşini sıcak suyla yaktı

'Misafiri yalnız bıraktın' deyip eşini sıcak suyla yaktı

Beyazıt'ta eylemci gruba polisten müdahale

Polisten eylem yapan öğrencilere müdahale!

Fatih’te korku dolu anlar! Metruk bina alev alev yandı

Fatih’te korku dolu anlar! Metruk bina alev alev yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.