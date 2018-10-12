Okulda üzerine dolap devrilen Yasin, hastaneden taburcu edildi

Adem DURMAZ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, sınıfta üzerine kitap dolabının devrilmesi nedeniyle yaralanan 2'nci sınıf öğrencisi Yasin Alkan (7), taburcu edildi.

Korkuteli'nde 3 Ekim'de Osman Önal İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Yasin Alkan'ın üzerine sınıftaki kitap dolabı devrildi. Dolabın altında kalan Yasin için öğretmenleri 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yasin Alkan, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Yasin, solunum cihazına bağlanıp uyutuldu.

TABURCU EDİLDİ

Yoğun bakımda 5 gün uyutulan Yasin Alkan, geçen pazartesi sabahı uyandırıldı. Solunum cihazından ayrılan ve kendi başına nefes alıp verebilen Yasin'in kafatasında kırıklar bulunduğu belirtildi. Bir süre yoğun bakımda tutulan Yasin Alkan, dün taburcu edildi. Yasin'in tedavisine evde devam edilecek.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yasin Alkan'ın ailesinin şikayetçi olmadığı olayla ilgili olarak Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız şube müdürleriyle yaptığı toplantıda, Alkan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Yasin Alkan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten İsmet Yıldız, "İş güvenliği konusunda en düzenli çalışan ilçelerden biriyiz. En çok önem verdiğimiz konu öğrencilerimizin güvenliği. Canımız, öğrencimiz, evladımız iyi" dedi.

Olayın ardından bakanlık müfettişlerinin gelerek soruşturma başlattığını belirten Yıldız, "Müfettişlerin gelmesiyle konu tamamen bakanlığa geçti. Bizden çıktı. Süreç işlemesi gerektiği gibi işliyor. Eğitimcilerimiz, 'Evladımıza bir şey olmasın, başka bir şey istemiyoruz' dedi. Tek tesellimiz öğrencimizin sağlık durumunun iyi olması" diye konuştu.

OKULLAR DENETLENDİ

Olayla ilgili soruşturmanın halen devam ettiğini vurgulayan İsmet Yıldız, "Bir eğitimci kolay yetişmiyor. Zaten yeterli donanıma sahip olmasalar idareci olmazlardı. Okullarımız denetlendi, gerekli önlemler alındı" dedi.

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