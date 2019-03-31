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Okulda yangın çıktı, oy kullanımı bahçede sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 17:12 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta oy kullanılan eski okulda yangın çıktı.

Okulda yangın çıktı, oy kullanımı bahçede sürüyor

Zonguldak’ta oy kullanılan eski okulda yangın çıktı. Görevliler tarafından dışarıya çıkarılan sandıklarda oy kullanma işlemi bahçede yapılıyor.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi Akyamaç Köyünde oy kullanılan eski okulun çatı kısmında sebebi belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Oy verme işlemi sırasında çıkan yangın sonrası görevliler durumu Çaycuma İtfaiyesine haber verdi. Olay yerine gelen Çaycuma İtfaiyesi ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Görevliler tarafından oy sandıkları okulun bahçesine çıkartıldı. Oy kullanma işlemi devam ediyor.

Okulda yangın çıktı, oy kullanımı bahçede sürüyor

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