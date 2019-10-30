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Okulda yangın tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 14:13 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde itfaiye tarafından okulda yangın tatbikatı yapıldı.İtfaiye Müdürlüğün, Hasan Celal Güzel Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine yönelik yangın tatbikatı yaptı.

Okulda yangın tatbikatı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde itfaiye tarafından okulda yangın tatbikatı yapıldı.
İtfaiye Müdürlüğün, Hasan Celal Güzel Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine yönelik yangın tatbikatı yaptı. İtfaiye erleri öğrencilere oluşabilecek bir yangında binanın tahliye edilmesi ve yangın söndürme çalışmalarında dikkat edilecek hususları tatbikî olarak anlattı. Sınıf öğretmenleri ve öğrenciler anlatılan ve gösterilen her şeyi çok dikkatli dinledi. Daha sonra okulda tatbikat ve bahçede yakılan ateş söndürüldü. Okul Müdürü Cihan Baldan, Belediye İtfaiye Müdürlüğü personeline teşekkür etti.

Okulda yangın tatbikatı

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