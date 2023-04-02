HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Okulda yasak aşk skandalı! 'Kazanova müdür'ün yapmadığı kalmamış! 1 öğretmen, 2 veli...

Okulda yasak aşk skandalı! 'Kazanova müdür'ün yapmadığı kalmamış! 1 öğretmen, 2 veli...

02.04.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yaşanan bir yasak aşk skandalı duyanları şaşkına çevirdi. Okul müdürü S.Ö. (48), öğretmen eşi N.Ö.'yü, aynı okuldaki bir kadın öğretmenle aldattığı için hakkında soruşturma açılarak görevinden alınıp başka bir okula öğretmen olarak gönderildi. S.Ö.'nün bu kez de gönderildiği okulda bir veliyle ilişki yaşadığı ileri sürülmesi üzerine eşi tarafından boşanma davası açıldı. Dava dilekçesinde, S.Ö.'nün ikinci bir veliyle daha ilişkisi olduğu iddiası yer aldı. İşte olayın detayları...

Okulda yasak aşk skandalı! 'Kazanova müdür'ün yapmadığı kalmamış! 1 öğretmen, 2 veli...

Antalya'da 2016 yılında Aksu İlçesi Pınarlı Cumhuriyet Ortaokulu'nda müdürken, aynı okuldaki bir kadın öğretmenle ilişki yaşadığı iddialarıyla açılan soruşturma neticesinde görevinden alınarak, başka bir okula öğretmen olarak gönderilen S.Ö., Korkuteli'de sınıfındaki bir öğrencinin velisiyle aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme geldi. Korkuteli ilçesi Yaşar Sadi Tekin İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan evli ve iki çocuk babası S.Ö. hakkında, sınıfındaki öğrencisinin velisi H.T. ile ilişki yaşadığı iddiaları üzerine aynı okulda öğretmen olan eşi N.Ö. ve diğer öğrenci velileri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu.

ÖĞRETMEN EŞİ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Şikayet üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce S.Ö. hakkında soruşturma açılırken, diğer yandan eşi N.Ö. 'zina' suçlamasıyla boşanma davası açtı. Aile Mahkemesine açılan boşanma davası sürerken, olayların ortaya çıkması sonrası S.Ö.'nün aynı okuldaki öğretmen eşini diğer öğretmenlerin yanında 'Sana göstereceğim' gibi sözlerle tehdit ettiği gerekçesiyle de savcılığa şikayette bulunuldu. Bu kapsamda savcılık tarafından verilen 1 aylık uzaklaştırma kararı sonrasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce S.Ö.'nün görev yeri değiştirilerek aynı ilçedeki İmecik İlkokulu'na gönderildi.

38d24c76afcb5f498a26f322d83efce6

ÜÇÜNCÜ ALDATMA İDDİASI

Boşanma davası dilekçesinde, S.Ö.'nün yine Yaşar Sadi Tekin İlkokulu'nda sınıfındaki başka bir öğrencinin velisi M.A. ile de ilişki yaşadığı iddiaları yer aldı. İki aldatma iddiasına ilişkin boşanma davası dosyasında birçok delil sunuldu. Boşanma davası açan N.Ö., çocuklarına da hakaret ve tehditte bulunduğu, uzaklaştırma kararını ihlal gibi gerekçelerle de S.Ö. hakkında şikayetçi oldu. Şikayetler arasında, N.Ö. adına kayıtlı otomobili S.Ö.'nün iade etmediği ve kayıp olduğu sebebiyle çalıntı ihbarı yer alıyor.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de bir ilk! O fayı işaret etti: '178 yıldır stres biriktiriyor'Türkiye'de bir ilk! O fayı işaret etti: '178 yıldır stres biriktiriyor'
AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına tepki! CHP'den ilk açıklamaAK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına tepki! CHP'den ilk açıklama
İmamoğlu'nun konuşması sırasında yaşandı! AK Partili başkanın alkışladığını gören Akşener bakın ne yaptı!İmamoğlu'nun konuşması sırasında yaşandı! AK Partili başkanın alkışladığını gören Akşener bakın ne yaptı!
Anahtar Kelimeler:
antalya Müdür Öğretmen veli yasak aşk

En Çok Okunan Haberler

Bayram öncesi araba piyasasında hareketlilik!

Bayram öncesi araba piyasasında hareketlilik!

'Maçta o anları izlerken çok canım yandı!'

'Maçta o anları izlerken çok canım yandı!'

TRT Haber yayınında ilginç anlar! Bir anda yayına girdi

TRT Haber yayınında ilginç anlar! Bir anda yayına girdi

Romanlar 14 Mayıs tercihini açıkladı! Kobra Murat'tan dikkat çeken sözler

Romanlar 14 Mayıs tercihini açıkladı! Kobra Murat'tan dikkat çeken sözler

Biz seçime girmezsek Erdoğan ilk turda kazanacak

Biz seçime girmezsek Erdoğan ilk turda kazanacak

Erkan Baş duyurdu! Ünlü oyuncu TİP'den aday...

Erkan Baş duyurdu! Ünlü oyuncu TİP'den aday...

İlginizi Çekebilir

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.