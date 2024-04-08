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Okulda yaşanan iğrenç olay bir ili salladı! Okul müdüründen 8 öğrenciye cinsel taciz: CİMER'e yazınca ortaya çıktı, sayının artma ihtimali var

08.04.2024 11:23
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Mide bulandıran cinsel taciz haberi bu kez Elazığ'dan geldi! Bir lise öğrencisi CİMER'e okul müdürünün kendisini istismar ettiğini yazdı. Ardından mağdur öğrenci sayısı 8'e çıktı. Gözaltına alınan lise müdürü önce gözaltına alındı ardından serbest bırakıldı. Gizlilik kararı verilen dosyada mağdur öğrenci sayısının artma ihtimali bulunuyor.

Okulda yaşanan iğrenç olay bir ili salladı! Okul müdüründen 8 öğrenciye cinsel taciz: CİMER'e yazınca ortaya çıktı, sayının artma ihtimali var

Elazığ’da 8 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan lise müdürü G.C., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmaya müdahil olan Elazığ Barosu avukatlarından Eda Vural, cinsel taciz iddiasının bir kız öğrencinin CİMER’e yazmasıyla ortaya çıktığını, şüpheli hakkında bir tutuklama yapılmadığını belirterek, “Başlangıçta 4 çocuk olarak başlayan soruşturma, 8 çocuk olarak devam ediyor ve artma ihtimali çok büyük. Dosyada gizlilik tedbirine başvuruldu” dedi.

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BİR ÖĞRENCİ BAŞVURDU, SAYI 8'E ÇIKTI

Elazığ’da bir lisede okuyan kız öğrenci, CİMER’e şikayette bulunarak okul müdürü G.C.’nin kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. Soruşturma başlatılırken, olayın duyulmasıyla 7 öğrenci daha şikayette bulunarak okul müdürünün kendilerini taciz ettiğini iddia etti. 28 Mart’ta gözaltına alınan G.C., 29 Mart’ta çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ile ilgili idari soruşturma başlattı. G.C.’nin zorunlu izne ayrıldığı öğrenildi.

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"TUTUKLANMASI ZORULU! SAYININ ARTMA İHTİMALİ VAR"

Soruşturma müdahil olan Elazığ Barosu avukatlarından Eda Vural, “Öğrencilerin okul müdürü tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasıyla bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmanın başlatılmasına cesur bir kız öğrencimiz vesile oldu. Bu cesur kız öğrencimiz yaşadıklarını CİMER’e şikayet yoluyla başvuru yaptıktan sonra savcılık harekete geçti ve soruşturma başlatıldı. Soruşturmada eksik ve usule aykırı yönler olduğunu düşünüyoruz. Başlangıçta çocuklar reşit olmamasına rağmen 4 çocuğun ifade karakolda alındı. Biz itiraz ettikten sonra Çocuk İzleme Merkezi’nde bu çocukların beyanları alındı. Çocukların beyanları alındıktan sonra şüpheli gözaltına alındı ve tutuklamaya sevk edildi. Şüphelinin tutuklamaya sevki çok manidar; mesai saatinin bitiminde şüpheli 17.05’te nöbetçi mahkemeye sevk ediliyor ve nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı. İddialar çok ciddi olmasına rağmen ve ceza kanununa göre katalog suç olarak tabir edilen suçlardan olmasına rağmen nöbetçi mahkeme tarafından tutuklama talebi reddedildi. Savcılık makamı bu duruma 4 gün sessiz kalarak 5’inci günde adli kontrole itiraz etti. Bu itiraz nöbetçi ağır ceza mahkemesi tarafından değerlendirildi ve itiraz gerekçesiz olarak reddedildi. Soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi açısından tutuklanmanın zorunluluk olduğu hukuken çok açıktır. Başlangıçta 4 çocuk olarak başlayan soruşturma 8 çocuk olarak devam ediyor ve bu mağdur çocukların sayısının artma ihtimali çok büyük” diye konuştu.

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"GİZLİLİK KARARI VERİLDİ"

Vural, dosyaya gizlilik kararı verildiğini ifade ederek, “Bu aşamada dosyada delillerin karartılma ihtimali, özellikle şüphelinin müştekileri, tanık beyanlarını etkileme ihtimali çok yüksek olmasına rağmen yargı makamları tarafından tutuklama tedbirine başvurulmadı. Dosyada gizlilik tedbirine başvuruldu.

"DELİLLERİ KARARTMA İHTİMALİ VAR"

Bu da dosyadaki delillerin karartılma ihtimalinin var olduğunun göstergesidir. Bu şüphe mevcut olmasına rağmen hala şüpheli hakkında bir tutuklama yapılmadı. Biz yargılamanın sağlıklı yapılması ve maddi gerçeğin ortaya çıkması açısından en azından müşteki ve tanıklara baskı yapılmasının önüne geçilmesinin ardından tutuklamanın tedbiren uygulanmasını Adalet Bakanlığı’ndan ivedi olarak talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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CİMER Elazığ istismar
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