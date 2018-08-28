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Okulda zorbalığa maruz kalan 9 yaşındaki eşcinsel çocuk intihar etti

28.08.2018 13:51 | Son Güncelleme

ABD'nin Denver kentinde okulda dört gün boyunca arkadaşlarının zorbalığına maruz kalan ve tehdit edilen dokuz yaşındaki eşcinsel bir çocuk intihar etti.

Okulda zorbalığa maruz kalan 9 yaşındaki eşcinsel çocuk intihar etti

Annesi Leia Pierce, bu yaz Jamel Myles'in kendisine eşcinsel olduğunu açıkladığını ve 'Eşcinselliğimden gurur duyorum. Okul başladığında arkadaşlarıma da söyleyeceğim' dediğini aktardı.

Pazartesi günü okula başlayan Jamel'in cesedi, Perşembe günü evinde bulundu.

"BANA 'KENDİNİ ÖLDÜR' DEDİLER"

Pierce'a göre Jamel ablasına "Okuldaki çocuklar bana kendimi öldürmemi söylediler" dedi.

Oğlunun eşcinsel olduğunu açıklarken çok korktuğunu belirten Pierce, "Ona, onu hala çok sevdiğimi söyledim. Jamel'in ölümü, umarım okulda zorbalığın etkileri konusunda insanları bilinçlendirir" diye konuştu.

Jamel'in intiharından sonra okuduğu ilkokul için psikologlar görevlendirildi. Ailelere mektuplar gönderilerek yardım önerildi.

Bu çerçevede dördüncü ve beşinci sınıftaki çocukların ebeveynleriyle görüşülecek.

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