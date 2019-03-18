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Okuldaki Atatürk büstlerine saldırıya 18 yıl 8 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 18:25 | Son Güncelleme

ADANA'da, iki okulun bahçesindeki Atatürk büstlerine tabancayla ateş edip molotofkokteyli atan Ali Balduz (30), tutuklu yargılandığı davada 18 yıl 8 ay hapis cezası çarptırıldı.

Okuldaki Atatürk büstlerine saldırıya 18 yıl 8 ay hapis

ADANA, (DHA)- ADANA'da, iki okulun bahçesindeki Atatürk büstlerine tabancayla ateş edip molotofkokteyli atan Ali Balduz (30), tutuklu yargılandığı davada 18 yıl 8 ay hapis cezası çarptırıldı.
Merkez Seyhan ilçesindeki Cumhuriyet İlköğretim Okulu'na 11 Aralık'ta gelen Ali Balduz, Atatürk büstüne tabanca ile ateş ederek kaçtı. Balduz, iki gün sonra da Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Kanuni İlköğretim Okulu'ndaki Atatürk büstüne üç el ateş etti. Saldırının ardından evine giden Ali Balduz, cep telefonundan polisi arayıp, ''Kanuni İlköğretim Okulu bahçesinde silah sesleri duydum, Atatürk büstüne ateş edip kaçmışlar'' dedi. Balduz daha sonra evinden ayrıldı. Saldırganı yakalamak için çalışma başlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Atatürk büstüne ateş edildiğini tespit eden polis, daha sonra telefon kayıtlarından ihbar yapılan evin adresine ulaşarak, Ali Balduz'un nikahsız yaşadığı Şükran T. (26) ile görüştü. Genç kadın ifadesinde, "Saldırıyı eşim gerçekleştirmiş olabilir. Akli dengesi yerinde değil" dedi. Bunun üzerine Balduz gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Ali Balduz, 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veya kabrini kırma veya bozma' suçlarından 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Okuldaki Atatürk büstlerine saldırıya 18 yıl 8 ay hapisOkuldaki Atatürk büstlerine saldırıya 18 yıl 8 ay hapisOkuldaki Atatürk büstlerine saldırıya 18 yıl 8 ay hapis

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