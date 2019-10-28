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Okuldaki görüntülere soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 20:42 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da bir ilkokulda çekildiği belirtilen sosyal medyadaki görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da bir ilkokulda çekildiği belirtilen sosyal medyadaki görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Çekmeköy’de bir ilkokulda çekildiği belirtilen ve öğrencilerin üzerinde besmele yazılı kağıtlara bastığı görülen görüntüler sosyal medyada tepki gördü. Bunun üzerine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlatıldığını açıkladı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Çekmeköy ilkokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi esnasında çekilen ve yayın organlarında yer alan görüntülerle ilgili olarak 28.10.2019 tarihinde müdürlüğümüzce gerekli inceleme ve soruşturma işlemi başlatılmıştır" denildi.

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