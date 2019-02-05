Okuldaki silahlı dehşete, 22 yıl 5 ay hapis cezası istemi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da bir ilkokulda, çocuklarına eziyet edildiği gerekçesiyle tartıştığı okul müdürü Tülay Taş (43) ile yardımcısı Sinan Delibaş'ı (39) tabancayla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan polis memuru İlhan Özcan hakkında savcı, iki kişiye karşı 'kasten yaralama ve kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olma' suçlarından 22 yıl 5 ay hapis cezası istedi.

Olay, geçen yıl Nisan ayında merkez Nilüfer ilçesindeki Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, polis memuru İlhan Özcan, okula gelerek çocuklarına eziyet edildiği gerekçesiyle okul müdürü Tülay Taş ve yardımcısı Sinan Delibaş ile tartıştı. Tartışma sırasında tabancasını çeken Özcan, Taş ve Delibaş'a ateş etti. Saldırıda, okul müdürü belinden, yardımcısı da bacağından yaralandı. 2 yaralı hastaneye kaldırılırken, teslim olan polis İlhan Özcan, 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Polis memuru İlhan Özcan hakkında 'yaralama kastı ile öldürmeye tam teşebbüs' suçundan Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki kez ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bugünkü duruşmaya okul müdürü Tülay Taş koltuk değneğiyle gelirken, sanık ve mağdurların avukatları katıldı. Duruşmada tanıklar, olay öncesi ve sonrası okulda polis memuru ve eşinin yaşadıkları olaylar anlatıldı. Öğretmen Ayten Çakmak, okulda 11 yıldır görev yaptığını, sanığın kızının 1,5 yıldır öğretmeni olduğunu söyleyerek, “Kızın annesi sürekli okula gidip geliyordu. Kızının rahatsız edildiği iddiasıyla müdür yardımcısı Sinan bey, sınıfa gelerek 'rahatsız edenler var mı' sorusuna öğrenciler 'hayır' dedi. Sinan hocam, bir iki defa tekkarladı, yine öğrenciler 'hayır' dedi. Kesinlikle öğrenci adından ve taciz olayından bahsetmedi” dedi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mütalaa veren cumhuriyet savcısı, okul müdürü Tülay Taş ile müdür yardımcısı Sinan Delibaş’a karşı silahla yaralama olayına 'Kasten yaralama ve kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olma' suçlarından 22 yıl 5 ay hapis cezası istedi.

Mahkeme heyeti, çocuklarının rahatsızlığını öne süren İlhan Özcan'ın tahliye talebini reddederek, duruşmayı karar verilmek üzere Mart ayına erteledi.

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