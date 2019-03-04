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Okuldaki silahlı dehşetin sanığına 10 yıl 3 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 11:06 | Son Güncelleme

BURSA'daki ilkokulda, çocuklarına eziyet edildiği gerekçesiyle tartıştığı okul müdürü Tülay Taş (43) ile yardımcısı Sinan Delibaş'ı (39) tabancayla yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan polis memuru İlhan Özcan, son kez hakim karşısına çıkarıldı. "Üzgünüm ama beni tahrik ettiler.

Okuldaki silahlı dehşetin sanığına 10 yıl 3 ay hapis

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA'daki ilkokulda, çocuklarına eziyet edildiği gerekçesiyle tartıştığı okul müdürü Tülay Taş (43) ile yardımcısı Sinan Delibaş'ı (39) tabancayla yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan polis memuru İlhan Özcan, son kez hakim karşısına çıkarıldı. "Üzgünüm ama beni tahrik ettiler. Böyle olmasını ben de istemezdim" diyen Özcan, 2 kişiyi kasten yaralama suçundan toplam 10 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen yılın Nisan ayında, merkez Nilüfer ilçesindeki Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu'nda meydana geldi. Polis memuru İlhan Özcan, iddiaya göre, okula gelerek, çocuklarına eziyet edildiği gerekçesiyle okul müdürü Tülay Taş ve yardımcısı Sinan Delibaş ile tartıştı. Tartışma sırasında tabancasını çeken Özcan, Taş ve Delibaş'a ateş etti. Saldırıda okul müdürü belinden, yardımcısı da bacağından yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, teslim olan İlhan Özcan, 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'ÜZGÜNÜM AMA TAHRİK ETTİLER'
Polis memuru İlhan Özcan hakkında, 'yaralama kastı ile öldürmeye tam teşebbüs' suçundan Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 2 kez ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bugün görülen karar duruşmasına okul müdürü Tülay Taş, koltuk değneğiyle geldi. Sanık ve mağdurların avukatları da duruşmada yer aldı.
Duruşma savcısının hakkında 22 yıla kadar hapis cezası istediği İlhan Özcan, son sözleri sorulunca "Üzgünüm ama beni tahrik ettiler. Böyle olmasını ben de istemezdim. Öldürme kastım yoktu" dedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık İlhan Özcan'ın, Tülay Taş'a karşı 'kasten yaralama' suçunu işlediği ve eylemin ağır olduğı gerekçesiyle 7 yıl 6 ay, Sinan Delibaş'a karşı da 'kasten yaralama' suçunu işlediği gerekçesiyle 2 yıl 9 ay olmak üzere toplam 10 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. İlhan Özcan'ın cezasında indirim uygulanmadı.

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Okuldaki silahlı dehşetin sanığına 10 yıl 3 ay hapisOkuldaki silahlı dehşetin sanığına 10 yıl 3 ay hapis

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