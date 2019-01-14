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OKULDAKİ TANKTAN YAKIT SIZDI, EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 12:04 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki bir lisenin kazan dairesinde bulunan yakıt tankındaki fuel-oil yere ve sokağa aktı.

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki bir lisenin kazan dairesinde bulunan yakıt tankındaki fuel-oil yere ve sokağa aktı. Belediye ekipleri yakıtın temizlenmesi için çalışmalara başlarken, ağır koku nedeniyle okulda eğitime 1 gün ara verildi.Şehit Ersoy Yorulmaz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin kazan dairesindeki yakıt deposundan sızan fuel oil, yağmur suyu kanalına ulaşarak, sokağa taştı. Depodaki yaklaşık 5 tona yakın yakıtın tamamı boşaldı. Dün (pazar) saat 23.00 sıralarında fark edilen sızıntıyla ilgili, belediye ekipleri harekete geçti. Belediye ekipleri yola taşan yakıtın üstüne mıcır, okulun kazan dairesine ise odun talaşı döktü. Arızanın, yakıt deposundaki ısıtma kazanına gelen sert plastik hortumun çatlamasından meydana geldiği ortaya çıktı. Okul Müdürü Uğur Dağlı, kazan dairesinin temizliğine devam edildiğini, oluşan ağır koku nedeniyle, tedbir amaçlı olarak eğitime bir gün ara verildiğini söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferman Akbulut ise olayla ilgili incelemenin sürdürüldüğünü belirtti.

Görüntü Dökümü:
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- Kazan dairesinden görüntü
- Yakıtın sokağa taştığı yağmur suyu kanal kapağından sızıntı görüntüleri…
- Belediye ekiplerinin yakıta bulanan yolda temizlik çalışmalarından görüntüler…
- Okulun kazan dairesindeki temizlik ve ve patlayan hortumun görüntüleri…
- Okul Müdürü Uğur dağlı ile röp.

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)

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