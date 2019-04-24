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Okuldan etkinlik için toplanan para çalındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 17:49 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir ortaokuldan etkinlik için toplanan bin 300 liraya çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki okuldan etkinlik için toplanan bin 300 lira çalındı.

Alınan bilgiye göre, Körfez Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Petkim Ortaokulu'na gelen şüpheliler, etkinlik için toplanan yaklaşık bin 300 lirayı alarak kaçtı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, havalandırma boşluğundan tırmanarak pencereden içeri giren şüphelinin, daha sonra otopark kapısını diğer iki şüpheliye açması yer alıyor.

Kayıtlarda, şüphelilerin okulda yapılacak etkinlik için toplanan yaklaşık bin 300 lirayı çekmeceden aldıktan sonra yüzlerini kapüşonla kapatarak kaçtıkları görülüyor.

Bu arada aynı kişiler olduğu değerlendirilen şüphelilerin birkaç gün sonra hırsızlık amacıyla geldikleri okuldan bir şey çalmadan ayrıldıkları belirtildi.

Polisin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık Okul

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