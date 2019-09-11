Okuldan evine dönen Yusuf, minibüsün çarpmasıyla öldü

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, okul çıkışında evinde dönen 3'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Güler (8), minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, öğlen saatlerinde, Nusaybin ilçe merkezinde Nusaybin- Midyat yolunda meydana geldi. Evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Beyazsu İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Güler'e, sürücüsü ve plakası bilinmeyen minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, Yusuf yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yusuf, ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yusuf, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Yusuf'un cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, minibüs sürücüsü ise gözaltına alındı.

