Okuldan hırsızlık şüphelileri, güvenlik kamerasından yakalandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da 3 okula girip hırsızlık yaptıktan sonra kaçan yaşı küçük 4 şüpheliden 2'si, okulların güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenerek yakalandı.
Cumhuriyet Ortaokulu, Fatih Ortaokulu ve Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu'na giren yaşı küçük 4 şüpheli, yangın söndürme tüpüyle okul müdürleri, öğretmen odaları ve kantin kapılarını kırarak, içeride bulunan değerli eşya ve paraları çalıp, kaçtı.
KAMERA KAYIT CİHAZINI DA ÇALDILAR
Fatih Ortaokulu'nda bulunan güvenlik kamerasının kayıt cihazını da çalan şüphelilerden 2'si, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından okulların güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. Çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları bulunan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Kaçan diğer 2 şüphelinin de yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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