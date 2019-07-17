Okuldan hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesindeki anaokulundan bilgisayar ve televizyon çalan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. İkili tutuklanırken, hırsızlık anı okulun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Nizip ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde bulunan Zeugma Anaokulu’na giren 2 şüpheli, bilgisayar ile televizyonu çaldı. İhbar üzerine artaştırma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, okulun güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin M.N.T. ve M.P. olduğunu belirledi. İki şüpheli düzenlenen operasyonla yakanarak, gözaltına alındı.

Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedilen ikili, sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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