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Okuldan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 13:31 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, bir okuldan hırsızlık yapan ve polis tarafından yakalanan 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Okuldan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, bir okuldan hırsızlık yapan ve polis tarafından yakalanan 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay ilçe merkezindeki Mevlana Ortaokulu'nda meydana geldi. Gece saatlerinde okula giren 3 kişi, 3 bilgisayar monitörü, 2 bilgisayar kasası, 2 bağlama, 3 gitar ve 2 bilgisayar klavyesi çalarak kaçtı. Okula gelen öğretmenler hırsızlığı fark ederek durumu polise bildirdi. Okulun güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızlığı B.R. (17), H.S. (17) ve H.S.(18) isimli 3 kişinin yaptığını belirledi. Polis şüphelileri evlerine yapılan operasyon ile yakalayarak gözaltına aldı.
Evde yapılan aramalarda bulunan çalıntı malzemeler ise okula teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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