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Okuldan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 12:34 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde bir okula çatı tamiratı için getirilen malzemeleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Okuldan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde bir okula çatı tamiratı için getirilen malzemeleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay 19 Mayıs günü ilçeye bağlı Kıbrıs Mahallesi’ndeki bir okulda meydana geldi. Çatı tamiratı için okula getirilen malzemeler, akşam saatlerinde çalındı. Sabah okula geldiklerinde hırsızlığı fark eden okul idaresi, polise haber verdi. İhbarı üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık olayını H.S.'nin yaptığını belirledi. Polis, evine düzenlediği operasyonla H.S.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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