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Okuldan kaçan öğrencilere mehterle "Has dur" denildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 10:25 | Son Güncelleme

Edirne'de devamsızlığın önüne geçmek için müzik sınıfı kurulan okulda oluşturulan mehter takımı, törenlerde ilgiyi üzerilerine çekiyor - Meriç İlkokulu Müdürü Azize Firdevs Turan: - "Ders saatleri dışında yapmış olduğumuz sosyal etkinliklerle öğrencilerimizin devamsızlıkları sona erdi. Öğrencilerimizin kültürel ve sosyal anlamda kendilerini geliştirdiklerini gördük"

EDİRNE (AA) - Edirne'de devamsızlığın önüne geçmek için müzik sınıfı kurulan okulda oluşturulan mehter takımı, törenlerde ilgiyi üzerilerine çekiyor.

Mehter başının, takım üyelerini konsere hazır olmaya davet ettiği "has dur" komutu, adeta devamsızlığı olan öğrencilerin disiplinsizliklerine karşı "mehterle has dur" denilerek düzeltildi.

Meriç İlkokulu Müdürü Azize Firdevs Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve başladığı 2015 yılında öğrencilerin devamsızlık problemini çözmek amacıyla sorunu arkadaşlarıyla masaya yatırdığını söyledi.

Müziğe yatkın öğrencilerin çoğunlukta olan okulda müzik sınıfı oluşturma fikrini 3 yıl önce hayata geçirdiklerini anlatan Turan, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle oluşturulan müzik sınıfına, öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Bu sayede öğrencilerin devam sorununun ortadan kalktığını belirten Turan, şunları kaydetti:

"Müzik sınıfı sayesinde okulumuzda bir mehter takımı kurduk. Öğrencilerimizden oluşan mehter takımı 3 yıldır çalışmalarına devam etmekte. Ders saatleri dışında yapmış olduğumuz sosyal etkinliklerle öğrencilerimizin devamsızlıkları sona erdi. Öğrencilerimizin kültürel ve sosyal anlamda kendilerini geliştirdiklerini gördük.

Öğrenci ve velilerimizle işbirliği içerisinde çalışarak çocuklarımızın akademik yönden gelişimlerine destek sağladık. Minik mehter takımımız, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün izniyle çeşitli yerlerde konserler verdi. Bayramlarda ve törenlerde gösteri yaptılar. Bu etkinliklerde kendilerine öz güvenleri gelişti. Şimdi çocuklarımızın en büyük hedefi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek orada bir konser vermek."

Mehter takımında yer alan Yağız Baykuş da müzikle uğraşmayı sevdiğini belirterek, "Okula devam problemim vardı. Müziği sevdiğimiz için mehter takımına katılmaya karar verdim. O günden beri 3 yıldır 1 gün bile devamsızlık yapmadım. Müzik sınıfında yeni arkadaşlar da edindim. Burada sadece mehter marşları değil müzik bilgimizi de geliştiriyoruz." dedi.

Mehter takımının diğer üyeleri de derslerinin ardından okulda müzikle uğraşmalarının kendilerini okula bağladığını söyledi.

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