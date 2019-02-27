Müziğe yatkın öğrencilerin çoğunlukta olan okulda müzik sınıfı oluşturma fikrini 3 yıl önce hayata geçirdiklerini anlatan Turan, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle oluşturulan müzik sınıfına, öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Öğrenci ve velilerimizle işbirliği içerisinde çalışarak çocuklarımızın akademik yönden gelişimlerine destek sağladık. Minik mehter takımımız, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün izniyle çeşitli yerlerde konserler verdi. Bayramlarda ve törenlerde gösteri yaptılar. Bu etkinliklerde kendilerine öz güvenleri gelişti. Şimdi çocuklarımızın en büyük hedefi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek orada bir konser vermek."

Mehter takımında yer alan Yağız Baykuş da müzikle uğraşmayı sevdiğini belirterek, "Okula devam problemim vardı. Müziği sevdiğimiz için mehter takımına katılmaya karar verdim. O günden beri 3 yıldır 1 gün bile devamsızlık yapmadım. Müzik sınıfında yeni arkadaşlar da edindim. Burada sadece mehter marşları değil müzik bilgimizi de geliştiriyoruz." dedi.

Mehter takımının diğer üyeleri de derslerinin ardından okulda müzikle uğraşmalarının kendilerini okula bağladığını söyledi.

