Okuldan rögar kapağı hırsızlığına tutuklama 

Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir okuldan rögar kapağı çaldığı belirlenip, polis tarafından gözaltına alınan 1 kişi sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi (SEAL) öğrenci yurdu bahçesinde bulunan rögar kapaklarından biri geçen 24 Ocak'ta çalındı. Okul yönetiminin şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden rögar kapağını çalan şüphelinin Y.T. olduğu tespit edildi. Polis, Y.T.'yi Yılmaz Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Çaldığı rögar kapaklarını hurdacılara sattığı tespit edilen Y.T, polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Çalınan rögar kapağı da evin bahçesinde bulunup, tutanakla okula teslim edildi.

