HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Okuldan rögar kapağı hırsızlığına tutuklama 

Okuldan rögar kapağı hırsızlığına tutuklama 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 14:20 | Son Güncelleme

Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir okuldan rögar kapağı çaldığı belirlenip, polis tarafından gözaltına alınan 1 kişi sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir okuldan rögar kapağı çaldığı belirlenip, polis tarafından gözaltına alınan 1 kişi sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi (SEAL) öğrenci yurdu bahçesinde bulunan rögar kapaklarından biri geçen 24 Ocak'ta çalındı. Okul yönetiminin şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden rögar kapağını çalan şüphelinin Y.T. olduğu tespit edildi. Polis, Y.T.'yi Yılmaz Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Çaldığı rögar kapaklarını hurdacılara sattığı tespit edilen Y.T, polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Çalınan rögar kapağı da evin bahçesinde bulunup, tutanakla okula teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Elazığ'da enkaz altında kalan 6 kişi, toprağa verildiElazığ'da enkaz altında kalan 6 kişi, toprağa verildi
Trabzon’da ilginç kaza! Gören inanamadıTrabzon’da ilginç kaza! Gören inanamadı
450 kiloluk 'Hulk' eş arıyor ama bir şartı var!450 kiloluk 'Hulk' eş arıyor ama bir şartı var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Yılmaz'da destek verdi! Herkes şaşırdı

Yılmaz'da destek verdi! Herkes şaşırdı

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 40 oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 40 oldu

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ depreminin yeraltındaki sesi ortaya çıktı! Böyle kaydedildi

Elazığ depreminin yeraltındaki sesi ortaya çıktı! Böyle kaydedildi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Malatya'da bir deprem daha

Malatya'da bir deprem daha

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla Akyaka sahilinde depremlerin ardından korkutan görüntü!

Depremlerin ardından korkutan görüntü!

Elazığ'daki depremde enkaz altında kalan 6 kişi, toprağa verildi

Elazığ'da enkaz altında kalan 6 kişi, toprağa verildi

Trabzon’da ilginç kaza! Gören inanamadı

Trabzon’da ilginç kaza! Gören inanamadı

Denizli’de yatalak ALS hastasının karnına tırnakla ‘ATT’ yazıldı iddiası

Denizli'de korkunç olay! Dehşete düştüler

Elazığ depremi Diyarbakır'ı da vurdu... Yıkılan evde yaşamaya devam ediyorlar

Elazığ depremi Diyarbakır'ı da vurdu... Yıkılan evde yaşamaya devam ediyorlar

Babalarını önce öldürüp sonra yakmışlardı! Kan donduran olayda yeni gelişme

Babalarını önce öldürüp sonra yakmışlardı! Kan donduran olayda yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.