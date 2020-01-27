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Okuldan rögar kapağı hırsızlığına tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 14:46 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bir okuldan rögar kapağı çaldığı belirlenen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Okuldan rögar kapağı hırsızlığına tutuklama

Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bir okuldan rögar kapağı çaldığı belirlenen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi (SEAL) öğrenci yurdu bahçesinde bulunan rögar kapaklarından biri, geçen 24 Ocak'ta çalındı. Okul yönetiminin şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden rögar kapağını çalan kişinin Y.T. olduğunun tespit edilmesinin ardından şüpheli, Yılmaz Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Çaldığı rögar kapaklarını hurdacılara sattığı tespit edilen Y.T, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Çalınan rögar kapağı da evin bahçesinde bulunup, tutanakla okula teslim edildi.

FOTOĞRAF

Okuldan rögar kapağı hırsızlığına tutuklama

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