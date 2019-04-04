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Okuldan yerli tohuma destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 14:52 | Son Güncelleme

Samsun’un Alaçam ilçesinde Şehit Muhammet Ali Aksu İlk-Ortaokulu bünyesinde yerli tohuma destek vermek, gıdanın güvencesi olan atalık tohumların sayısının artırılması için “Ambar Projesi” hazırlandı.“Ambar Projesi” kapsamında okulun bahçesine kurulan seranın açılışı yapıldı.

Samsun’un Alaçam ilçesinde Şehit Muhammet Ali Aksu İlk-Ortaokulu bünyesinde yerli tohuma destek vermek, gıdanın güvencesi olan atalık tohumların sayısının artırılması için “Ambar Projesi” hazırlandı.
“Ambar Projesi” kapsamında okulun bahçesine kurulan seranın açılışı yapıldı. Programda konuşan Okul Müdürü Ali Ak, okul bahçelerine kurdukları modern seranın içinde köylerinden, velilerinden ve diğer illerden araştırmalar sonucunda, kıyıda köşede kalmış atalık tohumları toplayarak yerelde bir tohum ambarı haline getirdiklerini söyledi. Ak, tüm katılımcılara, projede emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
Proje koordinatörü Müdür Yardımcısı Kadir Bozkurt, katılımcılara Samsun Maarif Hareketi kapsamında yaptıkları bu projenin uygulanmasıyla ilgili kısa bir brifing vererek her geçen yılda daha fazla tohum elde ederek birkaç yıla tüm Samsun’a yayılan bir çalışma yapmak istediklerini belirtti.
Alaçam İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural ise yaptığı konuşmada, “Okulumuzun yaptığı bu proje çok değerli bir çalışma. Son yıllarda GDO’lu ve hibrit tohumlarla yapılan tarım neticesinde birçok hastalık ortaya çıktı. Yerli tohumlarımıza sahip çıkmamız çok önemli. Bu çalışmayı yapan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.
Açılışın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Tural, İlçe Emniyet Müdürü Erol Can Keskin ve İlçe Jandarma Komutanı Samet Kuruçelik birlikte ilk tohumu ekerek can suyunu verdiler.
Seranın açılışına ayrıca okul müdürleri ve muhtarların yanında birçok veli katıldı.

Okuldan yerli tohuma destek

Okuldan yerli tohuma destek

Okuldan yerli tohuma destek

Okuldan yerli tohuma destek

Okuldan yerli tohuma destek

Okuldan yerli tohuma destek

Okuldan yerli tohuma destek

Okuldan yerli tohuma destek

Okuldan yerli tohuma destek

Okuldan yerli tohuma destek

Okuldan yerli tohuma destek

Okuldan yerli tohuma destek

Okuldan yerli tohuma destek
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